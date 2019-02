ClimaCheck: Solutia care a revolutionat numeroase industrii internationale care folosesc sisteme HVAC si de refrigerare - Disponibila acum si in Romania

Ken Yeang, arhitect si ecologist

Randamentul sistemelor de racire nu este in conformitate cu capacitatea pentru care au fost proiectate

ClimaCheck este instrumentul care analizeaza si optimizeaza functionalitatea sistemelor de climatizare sau refrigerare

Reducerea consumului de energie si optimizarea costurilor pentru clientii sai este principalul obiectiv al ClimaCheck

ClimaCheck iti propune doua tipuri de sisteme: Online/Fix si Onsite/Portabil

Beneficiile tehnologiei ClimaCheck online

Iti permite sa monitorizezi 24/24 eficienta energetica a oricarui sistem HVAC sau pompelor de caldura existente in orice cladire sau spatiu;

In cazul in care un compresor sau schimbator de caldura nu functioneaza in limitele presatabilite, atunci agentul frigorific scade, iar in cazul in care starea echipamentului este afectata, sistemul te alarmeaza prin SMS sau e-mail cu privire la aceste modificari;

Obtii informatii detaliate, oricand si oriunde te-ai afla;

Ai acces la toate datele care pot fi analizate pe baza de nume de utilizator si parola fara a periclita integritatea sistemului sau sigurantei IT.

Software ClimaCheck Onsite - Un instrument portabil de masurare si identificare a problemelor si un aliat dedicat specialistilor

Majoritatea cladirilor nu dispun de informatii de operare suficiente

Cum functioneaza ClimaCheck?

Care sunt avantajele si beneficiile cheie ale sistemului ClimaCheck?

Eficientizarea sistemelor HVAC, instalatiilor frigorifice si pompelor de caldura implica o reducere reala si importanta a costurilor de functionare;

Reduce considerabil emisiile de dioxid de carbon;

Este o investitie care genereaza mai multe economii decat orice alt sistem similar;

Permite accesarea permanenta a istoricului referitor la performantele sistemului;

Iti permite sa accesezi date concrete care determina actiuni si optimizari concrete;

Configuratia sistemului poate fi optimizata conform cerintelor de performanta sau in cazul in care echipamentele vizate sunt schimbate;

Poti accesa contractual inspectii periodice atat pentru intretinere cat si pentru atestarea bunei functionari a sistemelor;

Este un instrument aplicabil in orice cladire, spatiu sau sistem, indiferent de gabaritul sistemului masurat si optimizat sau dimensiunea cladirii;

Orice viitoare directiva legislativa nu pune in pericol sistemul ClimaCheck acesta fiind proiectat sa indeplineasca cele mai inalte standarde dedicate sanatatii umane si de mediu.

Schimbarile climaterice sunt o problema indelung dezbatuta la nivel global, iar cresterea preturilor la energie este forta motrice care determina numeroase firme si companii sa isi concentreze eforturile de a reduce considerabil consumul energetic. Iar in mai multe societati sunt inregistrate progrese considerabile prin exploatarea unor surse regenerabile de energie.Cu atat mai mult, in acest prezent in care sunt promovate valori si principii de utilizare a energiei in mod responsabil si sustenabil, sunt luate in considerare noi posibilitati de a reduce si mai mult consumul de combustibili fosili si limitarea emisiilor de dioxid de carbon care inca domina, la nivel mondial, sectorul energetic.Interesul unei societati ar trebui sa fie concentrat pe gasirea de solutii predispuse sa determine nivelul optim de performanta din orice mediu organizational, scazand costurile si sporind calitatea activitatilor desfasurate in acele spatii si, implicit, a vietii angajatilor sai. O astfel de metoda este realizabila prin imbunatatirea eficientei energetice si cresterea fiabilitatii sistemelor de climatizare si refrigerare.Sectorul sistemelor de climatizare sau refrigerare este constrans cu atat mai mult sa imbunatateasca eficienta sistemelor implicate in diferite industrii reprezentative, jucand un rol major in cresterea consumului global de energie si cu consecinte directe asupra schimbarilor climatice.De-a lungul deceniilor se remarca o imbunatire a eficientei energetice, dar un potential major poate fi in continuare exploatat prin economisirea energiei care poate fi realizata prin optimizarea procedurilor de proiectare si operationale ale sistemelor de refrigerare si climatizare.Deseori, acest lucru se intampla deoarece accentul este pus pe mentinerea unei temperaturi dorite, fara a se lua in calcul consumul inutil de mare de energie.Dar tocmai aceasta este problema care trebuie identificata, masurata si optimizata.De exemplu, eficienta sistemelor de refrigerare poate fi determinata doar prin punerea corecta in functiune a acestora si prin proceduri de intretinere si inspectii periodice asupra performantei acestora.Mai simplu, analizarea potentialului de economisire a energiei poate fi realizat prin analizarea periodica a peformantei procesului de refrigerare sau climatizare.In anul 2011 ClimaCheck a fost numita "Solutia Climei" (in engleza, "Climate Solver") de catre organizatia internationala dedicata proiectelor de conservare si protejare a naturii WWF (World Wildlife Fund).Datorita potentialului sau de a combate incalzirea globala, avand ca resursa principala tehnologia care poate reduce drastic emisiile de dioxid de carbon din intreaga lume, ClimaCheck a dezvoltat solutii de analiza si optimizare a functionalitatii si performantei sistemelor HVAC, de racire, a pompelor de caldura.La nivel mondial, sistemele de aer conditionat si de refrigerare consuma laolalta 15-20% din energia electrica. Acest consum exagerat de mare contribuie masiv la emisiile globale de dioxid de carbon care determina fenomenul de incalzire globala, cu numeroase consecinte tragice asupra vietii pe Planeta Pamant.In general, astfel de sisteme consuma cu 10-40% mai multa energie din cauza problemelor de instalare, utilizare si intretinere. Important de retinut este ca instrumentul si tehnologia ClimaCheck optimizeaza, in timp real, rapid si eficient functionalitea acestor sisteme.ClimaCheck online iti permite sa monitorizezi unitatile HVAC si pompele de caldura de pe orice computer sau dispozitiv mobil cu acces la internet.Cu alte cuvinte, iti asigura acces instant la datele curente referitoare la functionalitatea sistemelor. Tehnologia ClimaCheck iti ofera acces integral la echipamente si iti poate transmite informatii relevante prin SMS sau e-mail, in cazul in care sunt depasiti parametri optimi sau limitele prederminate de functionare.In plus, aceste date pot fi descarcate in orice moment pentru a efectua analize detaliate si a solutiona rapid erorile descoperite.Indiferent de complexitatea unei configuratii, prin intermediul tehnologiei ClimaCheck Onsite un sistem de refrigerare sau o instalatie de racire este evaluata in timp real si orice tip de problema este indentificata in detaliu.Pentru a valida, identifica si analiza performantele si problemele sistemelor de racire, de aer conditionat si pompelor de caldura, ClimaCheck este un instrument portabil menit sa iti asigure toate informatiile necesare pentru a analiza practic orice proces de refrigerare si starea reala a compresorului.Pentru a masura rapid si eficient sistemul si a derula ajustari ale performantei acestuia in timpul inspectiilor de service, tehnologia ClimaCheck Onsite iti ofera avantajul de a conecta senzorii acestuia in mai putin de 30 de minute pentru a realiza o analiza completa cu privire la functionalitatile sistemelor vizate.Cu atat mai mult, tehnologia ClimaCheck este de o importanta majora, in special pentru a inspecta aparatele de aer conditionat, istalatiile de racire sau refrigerare si pompele de caldura din orice cladire.Capacitatea acestui software inglobeaza mai multe tehnici si interpreteaza mai multe date cantitative si calitative, pentru ca rezultatele sa poata fi analizate de catre un expert specializat in evaluarea si compararea informatiilor.Datorita cresterii cererilor din partea celor responsabili cu gestionarea unei facilitati, cu scopul de a reduce emisiile de CO2, consumul de energie si facturile de intretinere, tehnologia ClimaCheck este solutia de optimizare a sistemelor HVAC. Odata implementat acest software, Onsite si Online, este maximizata eficienta instalatiei.ClimaCheck se bazeaza pe algoritmi matematici care ofera o masura cantitativa a performantelor oricarui sisteme de climatizare. Masuratorile sunt suficient de simplu de inteles, analizat si interpretat de orice persoana responsabila, fapt care asigura rezultate relevante in privinta performantei acestor sisteme. Mai mult, orice inginer poate optimiza performanta acestora ceea ce genereaza o scadere a consumului de energie si a emisiilor de carbon.Instrumentul ClimaCheck analizeaza aproximativ 40 de variabile, printre care: eficienta generala a sistemului de racire si incalzire, capacitatea acestuia, eficienta compresorului - gradul de uzura, supra-incalzirea vaporizatorului, sub-racirea in condensator si debitul atat din condensator cat si din vaporizator.Defectiunile sau erorile de functionare pot fi dentificate in doar cateva minute si implica actiuni tehnologice non-invazive, astfel incat nu interfereaza cu circuitul sau sistemul de refrigerare. Frigotehnics este principalul tau partener din Romania si unic distribuitor al dispozitivului ClimaCheck. Beneficiaza chiar acum de serviciile de consultanta oferite de specialistii Frigotehnics si acceseaza cea mai buna solutie de eficientizare a sistemelor HVAC si de refrigerare.