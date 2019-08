De unde pot cumpara o camera video profesionala?

Daca esti in cautarea unui furnizor de incredere care sa iti ofera solutii inovative in ceea ce priveste echipamentele profesionale pentru televiziune, radio sau industria filmului, precum si corporate AV si IT&C, Creative Broadcast Solutions vine in intampinarea clientilor sai cu produse profesionale precum: camere video profesionale, echipamente audio, monitoare audio si nu numai.Creative Broadcast Solutions este importator specializat in comercializarea si integrarea echipamentelor profesionale din categoria celor enumerate anterior si care se adreseaza in mod special profesionistilor. Au in portofoliul camerelor video profesionale marci precum Balckmagic Design, Creative Broadcast Solutions fiind distribuitor oficial in Romania pentru aceasta marca, Canon sau Panasonic, cu un raport calitate pret extraordinar de bun.Spre exemplu, incepand cu luna iulie 2019 si pana la data de 31 decembrie 2019, poti achizitiona prin sistemul cashback o Camera Canon XC15 care completeaza gama Cinema EOS punand la dispozitia videografilor specificatii de top intr-un body compact si ergonomic.Raportul calitate pret este cel mai bun din piata in acest moment, spun cei de la Creative Broadcast Solutions, iar aceasta camera se adreseaza tuturor videografilor care vor un nivel ridicat de calitate pentru productiile lor, indiferent ca vorbim de aplicatii wedding, documentar sau film.Gama de camere video profesionale oferita de Creative Broadcast Solutions prezinta o serie de criterii disponibile care te vor ajuta sa alegi camera potrivita pentru tine: camere video cu rezolutie 4K sau full HD 1080p, noua serie de camere Ultra Extreme de la Panasonic care ofera utilizatorilor posibilitatea de a inregistra evenimentele in UHD / 4K sau camere cu obiectiv integrat, cu optica de mare precizie, optimizat pentru performante in modul 4K, camere cinema revolutionare de la Canon cu sistem Dual Auto Focus si lista poate continua.Ce ii diferentiaza pe cei de la CREATIVE BROADCAST SOLUTIONS pe piata in domeniu? Mai presus de orice serviciile profesionale la care se adauga multa seriozitate, experienta, promptitudine si nu in ultimul rand know-how-ul.Constienti fiind de faptul ca realizarea unui sistem cu echipamentele disponibile in industrie este unul foarte complex si datorita faptului ca diferentele dintre echipamente sunt discrete, vine in intampinarea clientilor cu specialisti care au acces direct la cele mai moderne tehnici de abordare a unui proiect, cu solutii creative si eficiente, cu buget adaptat fiecarui proiect in parte si cu un management de proiect la nivel profesionist.