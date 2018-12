Despre cablurile electrice si accesoriile potrivite

Centrul de documentare LAPP va ofera GRATUIT Ghidul Cablurilor

In alegerea partenerului furnizor de solutii de cablare intra mai multi factori, printre care experienta, portofoliul de produse si clienti, cat si resursele de documentare si mentenanta pe care acesta le pune la dispozitie.In prezent, asistam la cristalizarea Revolutiei Industriale 4.0, iar cererea din ultimii ani de cabluri si conductori se aliniaza cu trendul evolutiei industriei si este in special corelata cu dezvoltarea automatizarilor industriale.In domeniul cablurilor si tehnologiei de conectare, LAPP este lider de solutii integrate si produse recunoscute, pentru sute de mii de clienti din intreaga lume.Pe langa oferta de produse pe care v-o pune la dispozitie, compania contribuie cu informatii despre cabluri standard si foarte flexibile, conectori industriali, solutii personalizate, tehnologie de automatizare si solutii de cablare a robotilor industriali la dezvoltarea fluxului de productie in fabricile viitorului, consolidandu-si astfel pozitia de furnizor lider de solutii integrate si produse recunoscute in domeniul cablurilor si tehnologiei de conectare.In editia actualizata a lexiconului practic marca LAPP, Ghidul Cablurilor , gasiti toate informatiile cu privire la utilizarea corecta a cablurilor, conectoarelor si accesoriilor.Aceasta cuprinde si numeroase tabele tehnice, cum ar fi informatii privind simbolurile de tip, sarcina admisibila, stabilitatea chimica, tipurile de protectie si dimensiunile filetelor.Fabricile, subsidiarele comerciale, partenerii LAPP asigura, prin intermediul tehnicienilor specialisti, sfaturi pertinente, in orice locatie. Compania LAPP nu doar distribuie cabluri, ci le si produce, acesta fiind un alt avantaj.Ca si producator cu 18 unitati de productie LAPP va ofera expertiza in domeniul cablurilor si a accesoriilor, ca sistem unitar. Gratie acestei expertize, LAPP ofera cele mai bune solutii care sa satisfaca pe deplin cererile si asteptarile oricarui client.LAPP Romania ofera o gama diversificata de produse: cabluri de forta si comanda OLFLEX, cabluri de fibra optica HITRONIC, echipamente si accesorii fibra optica, cabluri industriale Ethernet ETHERLINE, cabluri coaxiale si cabluri telefonice UNITRONIC, sisteme de transmitere date, conectori industriali EPIC, presetupe SKINTOP, sisteme de tuburi de protectie si sisteme lant portcablu, sisteme de marcare si etichetare FLEXIMARK, unelte si accesorii pentru cabluri, alaturi de produsele nou-lansate, mentionate anterior.De asemenea, LAPP Romania va propune servicii la cele mai inalte standarde: asistenta tehnica in scopul alegerii solutiei optime pentru maximizarea performantelor tehnice si minimizarea costurilor; livrare oriunde in lume si livrare rapida in tara, indiferent de cat de complexe sau speciale ar putea fi cerintele; flexibilitate, pentru a satisface cele mai diverse nevoi.