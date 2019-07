Extreme Networks achizitioneaza Aerohive Networks

Achizitia companiei Aerohive adauga functionalitati critice de cloud management si edge in portofoliul de solutii end-to-end actual al Extreme Networks . In mod direct, va creste fluxul de venituri din subscriptii si va consolida pozitia Extreme pe piata solutiilor wireless in procesul critic de trecere catre tehnologia Wi-Fi 6. Extreme se asteapta ca recenta achizitie sa se reflecte in castigurile non-GAAP per actiune incepand cu anul fiscal 2020.Aerohive este lider in cloud management, AI si machine learning. Aerohive a fost printre primele companii care a oferit solutii Wi-Fi fara controler local, cu gestionarea retelei locale in cloud, inclusiv a celei wireless si functionalitati NAC (network access control).In prezent, este cel de-al doilea furnizor important de servicii LAN wireless gestionate prin cloud, conform analizelor IHS . Aerohive a lansat recent primul trio de access point-uri Wi-Fi 6 si primul access point pluggable din industrie. La nivel global, Aerohive deserveste 30.000 de clienti cloud LAN wireless din diverse verticale, inclusiv retail, educatie, sanatate, agentii guvernamentale.", afirmaAceasta achizitie va aduce in portofoliul Extreme noi capabilitati de automatizare si inteligenta. Cu aceste noi capabilitati, Extreme isi consolida si extinde pozitia de lider pe tehnologiile Wi-Fi si NAC, adaugand solutii Wi-Fi si NAC gestionate in cloud, completand astfel solutiile Wi-Fi si NAC on-premises.", declaraPrin integrarea solutiilor Aerohive in portofoliul sau, Extreme va putea oferi clientilor si partenerilor sai mai multe optiuni cloud si on-premises de tehnologii wired si wireless, cat si o solutie de top pentru managementul cloud al retelelor - toate de la un singur furnizor si totodata sustinute de propria sa echipa de asistenta si serviciile sale premiate.In Romania, solutiile Extreme Networks sunt disponibile inca din 2007 prin intermediul distribuitorului sau Veracomp si a retelei sale de parteneri.