In domeniul IT, specializarea este esentiala

Accentul deosebit pus pe transferul si dezvoltarea de cunostinte este o derivata implicita a unui portofoliu de furnizori constituit in exclusivitate pe solutii, cu diverse grade de dificultate, a caror implementare presupune un nivel crescut de competente tehnice.In august 2018, Veracomp a facut un pas extrem de important in sensul dezvoltarii de competente in cadrul retelei sale de parteneri si nu numai. Certificarea ca Fortinet ATC (Authorized Training Center) a insemnat un efort consistent pentru companie si echipa sa.Au fost puse bazele unui pol de expertiza in aria solutiilor de securitate cibernetica Fortinet, iar la nivel logistic aceasta a presupus o serie de certificari interne, dar si dotari speciale suplimentare cu solutii si platforme Fortinet.Centrul de training este operational pe teritoriul Romaniei, dar si in zona Bulgariei, Vercomp fiind singurul distribuitor Fortinet din Romania care are 2 traineri certificati."Tehnologia reprezinta o constanta esentiala in dezvoltarea oricarui business modern. Tocmai de aceea, domeniul IT are nevoie, poate mai mult decat orice alt segment de business, de personal specializat, certificat, instruit. Certificarea noastra ca Fortinet ATC a fost un obiectiv strategic, in conditiile in care - dintotdeauna - Veracomp s-a distins prin accentul pus pe transferul de know-how", declaraEl sustine ca "Activitatea ATC din acest moment se concentreaza pe cursuri NSE4. Urmatoarea faza, in mod natural, va fi pregatirea la nivel de trainer pentru NSE5 si NSE7, obiectivul nostru fiind ca pana la sfarsitul anului 2019 sa completam portofoliul de cursuri autorizate ce pot fi sustinute in cadrul ATC."In 2018, Veracomp a derulat in cadrul Fortinet ATC doua sesiuni de training, care au inregistrat numar maxim de participanti. Anul acesta, calendarul Veracomp include 4 noi sesiuni training pentru certificare, cate o grupa in fiecare trimestru. Prima sesiune de training de certificare Fortinet din 2019 a avut loc intre 18-22 martie, iar urmatoarea serie este programata pentru luna mai."Implicarea Veracomp in zona educationala nu se rezuma doar la seminare, training-uri si cursuri de certificare. Impreuna cu Fortinet, am intiat o serie de proiecte adresate mediului educational, in care beneficiarii principali sunt actualii studenti, viitorii specialisti IT. In ambele cazuri, respectiv ATC si proiectele adresate mediului universitar, obiectivul nevoalat este de a da posibilitatea tehnologiilor Fortinet sa fie cunoscute si exploatate la adevarata lor valoare", continua Bogdan Sarbu.La nivel de grup, Veracomp este recunoscut ca unul dintre cei mai dedicati distribuitori IT in ceea ce priveste componenta educationala. Dezvoltarea unui centru autorizat la Bucuresti este o evolutie fireasca a unui model educational solid; in Polonia, grupul detine Compendium, institutie autonoma dedicata activitatilor educationale, de training si de certificare.Lista de evenimente organizate de Veracomp in Bucuresti este disponibil aici