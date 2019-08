Industria 4.0 si influente viitoare, prin ochii specialistilor LAPP

Tehnologiile de conectare, mai importante ca niciodata

Instruirea si expertiza = know-how-ul produsului

Portofoliu de produse extins

Trecerea la wireless - oportunitate, nu amenintare

"LAPP creeaza conexiuni in fabrici, pentru masini, pentru fiecare activitate industriala", spune Georg Stawowy, membru al consiliului de administratie pentru tehnologie si inovatie la LAPP. Chiar daca piramida automatizarii dispare, nivelul inferior care contine infrastructura de baza ce transporta datele materiei prime va fi ntotdeauna necesar.Drept urmare, tehnologiile de conectare vor fi mai importante ca niciodata. Nu doar in ceea ce priveste cantitatea lor, ci si cand vine vorba de cerinte de calitate, durabilitate si disponibilitate.In ceea ce priveste investitiile intr-o fabrica automatizata, tehnologia de conectare ocupa o pozitie secundara, dar daca solutia esueaza atunci e posibil sa se acumuleze rapid costuri oribile, de exemplu daca o linie de asamblare dintr-o fabrica de masini ajunge la un blocaj."Multi utilizatori tind sa se gandeasca la un cablu sau la un conector ca o parte C, dar in ceea ce priveste importanta lor, sunt piese A", spune Stawowy.Cerintele pentru tehnologiile de conectare in sine si varietatea lor sunt in crestere si, pentru multi utilizatori, va deveni din ce in ce mai dificil sa se mentina o imagine de ansamblu asupra produselor si combinatiilor potrivite pentru nevoile lor specifice. Exista doua optiuni.Fie aveti incredere in propria experienta si comandati piese care sunt susceptibile de a va satisface cerintele sau primiti sfaturi de la experti - care este abordarea recomandata avand in vedere materialele din ce in ce mai complexe implicate.LAPP intelege provocarile clientilor si poate adapta o solutie pentru ei. Includem aici produsele corespunzatoare din gama LAPP, cu produse personalizate acolo unde este necesar si, de asemenea, - si din ce in ce mai la cerere - solutii gata de instalare sau chiar servicii in acest sens. Stawowy spune: "Aceasta include furnizarea celor mai noi cunostinte catre clientii nostri prin webinarii sau videoclipuri explicative, de exemplu." In viitor, aceste activitati de instruire vor fi extinse pentru a include subiecte precum elementele de baza ale tehnologiei de automatizare.Gama de produse LAPP se bazeaza pe aceste principii. Contine toate componentele cheie de care un utilizator are nevoie pentru a-si proiecta fabrica in conformitate cu principiile Industriei 4.0, inclusiv o selectie uriasa de cabluri de date pentru a se conforma diferitelor standarde, cum ar fi PROFINET sau CC-Link, si pentru distribuirea datelor in medii dure. Vor urma mai multe produse noi. Toate vor respecta insa filozofia LAPP - intotdeauna sa ofere clientului ceea ce are nevoie.Expertii LAPP studiaza liniile de comunicare in aplicatiile clientilor pentru a determina exact care sunt cerintele si cum ar trebui sa arate o solutie ideala. Aceasta va fi baza pentru dezvoltarea ulterioara a gamei. Clientii vor fi din ce in ce mai atrasi de gama, mai degraba, decat de un produs individual.Aceste activitati vor avea impact asupra vanzarilor LAPP. Aceasta divizie de comunicatii de date industriale este in prezent in crestere de peste 20 la suta in fiecare an, cu castiguri deosebit de puternice in activitatile legate de Ethernet.Dintr-o perspectiva strategica, comunicarea industriala a datelor va creste mai mult decat cablurile de date traditionale OLFLEX® - dar numai in termeni relativi, deoarece aceasta parte a activitatii creste si in termeni absoluti. Acest lucru este surprinzator, deoarece, pe langa retea, electrificarea continua sa creasca si, odata cu aceasta, cererea de cabluri. La urma urmei, unitatile, curentul electric si aerul conditionat au nevoie de energie.Una dintre cele mai frecvente intrebari cu care s-a confruntat LAPP este de ce sa mai produca cabluri cand datele pot fi transmise prin WiFi, Bluetooth sau alte tehnologii wireless? In principiu, acest lucru este adevarat, dar intr-un mediu dur dintr-o fabrica tehnologiile wireless prezinta diverse dezavantaje, pornind de la stabilitatea conexiunii pana la perioade de latenta, ceea ce face dificila crearea de aplicatii in timp real.Deci wireless-ul nu inseamna sfarsitul cablurilor; este o solutie eficienta pentru aplicatii specifice intr-o piata aflata in crestere rapida. Deoarece LAPP incearca intotdeauna sa tina cont de viziunea clientului, compania lucreaza cu partenerii sai pentru a oferi solutii de conectare wireless. Tot aici, compania intentioneaza sa adauge mai multe produse in gama sa, dupa cum este necesar."Vom vedea arhitecturi de creare a valorii in retea, relatiile dintre companii, clienti si utilizatori nu vor mai fi definite de locatia lor sau de asocierea lor cu o companie, ci de catre ecosistemele digitale care le leaga. Orice ne-ar aduce viitorul, LAPP va furniza infrastructura necesara pentru aceasta", spune Georg Stawowy.