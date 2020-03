Inteligenta artificiala, automatizare, flexibilitate. Aflati cum va arata viitorul fortei de munca la Tomorrow@Work 2020

SOPHIE THEEN, VP of People, Pollen (Marea Britanie);

ALESSIO D'ERCOLE, Global HR Director R&D, L'Oreal (Franta);

TIM ACKERMANN, Head Of Global Talent Acquisition, TUI Group (Germania);

ANA AFTENI, Regional HR Director South Europe, Reckitt Benckiser (Italia);

OLIVER PERKINS, Author, Facilitator and Managing Director, Brainovate;

AMALIA STERESCU, Leadership Consultant, Personal Branding Strategist, Public Speaking Coach;

ANDRE DE WIT, Dean, Leadership Academy Amsterdam (Olanda);

CRISTINA IONESCU, HR Manager South Central Europe, Mondelez;

ROB VEERSMA, Global Director Training & Development, Gazprom International (Olanda);

NICK HENLEY, International keynote speaker, Author (Marea Britanie);

BARBARA ZYCH, CEO, Employer Branding Institute (Polonia);

ELENA BADEA, Managing Partner, Valoria Business Solutions;

FLORIN TATARU, Group HR Director, Help Net Farma & Farmexim;

AURELIAN CHITEZ, Sales Director, Romanian Software;

FLORENTINA GREGER, Head of Human Resources, Zitec;

STELIAN BOGZA, Co-founder, BenefitOnline,

ELA BANU, Head of Operations, ING Romania;

LIVIA DRAGOMIR, Coordinator of Agile Teams, ING Romania;

RALUCA RESMERITA, Sales Director, DRUID.

In cadrul celor doua zile de conferinta, vor fi abordate teme esentiale ce tin de viitorul fortei de munca.Evenimentul va avea loc la Hotel Radisson Blu din Bucuresti si vizeaza: HR Managers & HR Directors, HR Business Partners, Talent & Aquisition Managers, Employer Branding Managers, HR Specialists, Consultanti, Directori Generali, Team Leaders, Antreprenori.Alaturi de noi vor fi numerosi specialisti romani si internationali, care vor vorbi despre: liderii de maine, performanta in lumea digitala, employer branding si employee experience, hybrid jobs, ce ii motiveaza pe angajatii de maine, impactul tehnologiei informatiilor asupra pietei fortei de munca, retentie, flexibilitatea joburilor, productivitate si AI, si multe altele, pe care le puteti consulta aici.Pretul STANDARD al unui bilet ziua I + ziua II este de 1104 RON + TVA. Acces ziua I - 670 RON TVA, valabil dupa 6 martie 2020. Acces ziua II - 670 RON TVA.Totodata, oferim discounturi de grup: 10% - 2 participanti; 15% - 3 participanti; 20% - 4+ participanti. Mai multe detalii despre modalitatea de inscriere aici Din 2013, BusinessMark a organizat 29 de evenimente de HR in sase orase, in prezenta a 3.500 de participanti.Mark your B2B opportunity, alaturi de BusinessMark!Eveniment organizat de BusinessMark, sustinut de: Romanian Software, Signal Iduna, Mondelez International, Cullinaryon.Cu sprijinul: BCCBR - Billateral Chamber of Commerce Bulgaria - Romana, CCIB - Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti, CCIFER - Camera de Comert si Industrie Franta - Romania.Radio-ul oficial al evenimentului: Europa FMBusinessMark sprijina: Plantam Fapte Bune in Romania, The Social IncubatorParteneri media: Centrul de Presa, Transilvania Busines, Debizz, Financial Market, Jobzz.ro, lajumate.ro, All About Jobs, Portal HR, infoOradea.ro, Express de Banat, IQads, inOras.ro, PR Wave, Jurnalul de Afaceri, Ziare.com, Business24, Clujul de Buzunar, administratie.ro, Global Manager, Business Press, Manager Express, Monitorul de Fagaras, SMARK, MATEK, FinzOOm, Top Business, birouinfo.ro, depozitinfo.ro, Market Watch, LivePR, Constructiv, Piata Trade Services, Comunicare Online, Comunicate PR, Financiarul.ro, PR BOX, RBE CONNECT, Top Business BusinessMark este o companie ce ofera servicii integrate B2B. Principala linie de activitate a BusinessMark este organizarea de evenimente business "concept propriu" prin care ne propunem sa oferim mediului de afaceri romanesc un spatiu profesionist de discutii si networking.Combinand metode de comunicare si business matchmaking, oferim partenerilor nostri modele de dezvoltare complexe, conectandu-i in mod direct cu mediul de afaceri si creand oportunitati de parteneriat strategic.