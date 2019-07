Intracom Telecom furnizeaza solutia sa avansata de Fixed Wireless Access catre Open Fiber in Italia

Operatorul a ales WiBAS 26/28 GHz produse in fabrica din Romania, de la Intrarom, pentru proiectul Rural Ultra Broadband din intreaga tara

Intracom Telecom, furnizor global de sisteme si solutii de telecomunicatii, a anuntat astazi castigarea contractului acordat de catre Open Fiber, unul dintre cei mai mari operatori de retele de fibra optica din Italia, pentru furnizarea solutiilor FWA (Fixed Wireless Access Solutions) in cadrul proiectului Ultra-Broadband, pentru zonele "nedezvoltate digital" din tara.Planul ambitios al Open Fiber prevede furnizarea serviciilor Ultra Broadband in aproximativ 20 de milioane de gospodarii in fiecare dintre cele 20 de regiuni italiene.Tehnologia FWA (Fixed Wireless Access), cu care Intracom Telecom a castigat licitatia, va fi utilizata intens in zonele rurale si in zonele cu densitate mica a populatiei.Aceasta infrastructura de banda larga de inalta calitate este esentiala in economia si societatea italiana. Cetatenii vor beneficia de acces nelimitat la cele mai performante retele care vor fi echipate cu cea mai buna tehnologie, solutia WiBAS ™ a Intracom Telecom.Tehnologia FWA este singura care permite implementarea rapida in locuri cu infrastructura minima de telecomunicatii, iar platforma WiBAS ™ 26/28 GHz a Intracom Telecom este singura care poate oferi capacitati Ultra-Broadband.Platforma este conceputa pentru a furniza servicii la viteze comparabile cu cele ale fibrei optice si la o fractiune din timpul necesar pentru implementarea acestora.Platforma FWA a companiei Intracom Telecom ofera algoritmi avansati pentru a organiza dinamic resursele disponibile, pentru a maximiza numarul de abonati deserviti simultan si automatizari pentru a asista si accelera instalarea terminalelor pentru furnizarea serviciilor.Cu o fiabilitate foarte mare si un design simplu, componentele platformei WiBAS ™ sunt usor de instalat si intretinute in zone dificile., a declarat: "".Intracom Telecom a furnizat si sustine retele in Italia din 2014, specializandu-se in conectivitatea Ultra-Broadband Internet pentru abonatii rezidentiali din mediul rural, iar acest nou proiect vine ca o evolutie a capacitatilor sale de a furniza astfel de solutii la scara larga.WiBAS ™ este in functiune la nivel mondial, iar in Italia se deservesc deja mai mult de zece retele, cu performanta impecabila si fiabilitate ridicata.WiBAS ™ opereaza in benzile de frecventa licentiate de 26 GHz si 28 GHz, iar evolutia sa asigura faptul ca investitia de astazi este una pe termen lung.Platforma FWA a companiei Intracom Telecom ofera algoritmi avansati pentru a organiza dinamic resursele disponibile, pentru a maximiza numarul de abonati deserviti simultan si automatizari pentru a asista si accelera instalarea terminalelor si furnizarea serviciilor.Sistemul de gestionare a retelei WiBAS ™, uniMS ™, este un instrument puternic, care simplifica complexitatea unei retele, gestionand ciclul de functionare a unei retele, de la planificare pana la optimizare si operareOpen Fiber s-a nascut cu scopul de a aduce servicii de comunicatii de banda ultra-larga (BUL) pe intreg teritoriul national, pentru a oferi tarii o noua viteza de transmisie, accesibila celor mai avansate servicii digitale si oportunitatilor oferite de o lume din ce in ce mai interconectata.Intracom Telecom este un furnizor global de sisteme si solutii de telecomunicatii care activeaza de peste 40 de ani pe piata.Compania a devenit un punct de referinta in domeniul accesului fix wireless si inoveaza in domeniul 5G/4G wireless fronthaul, backhaul si small-cell SON backhaul.Intracom Telecom ofera un portofoliu cuprinzator de solutii software si o gama completa de servicii IT&C, concentrandu-se pe IoT, SDN/NFV, Big Data analytics & data-driven intelligence si solutii Smart City.Se adreseaza de asemenea industriei de Energie & Utilitati, punand accentul pe contorizarea inteligenta si solutii IT complete. Filialele sale sunt prezente in Europa, Rusia/CSI, Orientul Mijlociu si Africa, Asia si America de Nord.Pentru mai multe informatii va rugam sa vizitati www.intracom-telecom.com