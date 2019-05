LAPP Romania - produse si solutii inteligente la Metal Show & TIB 2019

Tematica Metal Show & TIB cuprinde 16 capitole importante ce acopera tot spectrul industrial: prelucrarea metalelor; automatizari; sudura; tehnologia informatiei si comunicatii; inginerie electrica; energetica; inginerie mecanica; pompe, compresoare si componente; transport, manipulare, depozitare; inginerie auto; furnizori industriali; industrie navala civila; industrie aeronautica civila; cercetare, dezvoltare si transfer tehnologic cu aplicatie industriala; saloane participari nationale/oficiale si servicii generale.LAPP Romania va asteapta la standul 56B, pavilion B2, cu noutati si solutii pentru proiectele dvs. In cadrul expozitiei de anul acesta, LAPP prezinta cele mai noi produse din piata, ca un exemplu al modului in care digitalizarea automatizeaza si accelereaza procesele.Atractia principala o reprezinta ansamblurile de cablu complet asamblate si produsele noi, precum:▸ OLFLEX SERVO 2XSLCH-JB, fara halogeni si rezistent la foc EPIC SOLAR 4PLUS , conector pentru performante ridicate in unitatile fotovoltaice EPIC Power LS 1 , conector circular cu sistem rapid de conectare EPIC® TWIST EPIC MH1 250A , cu un singur pol de mare putere pentru transmisia de pana la 250 de amperi, ce asigura o putere electrica mare intr-un spatiu foarte mic, oferind in acelasi timp siguranta maxima prin protectia impotriva socurilor electriceIn luna aprilie, LAPP a lansat la targul de la Hanovra din Germania tamburul de cablu inteligent - o solutie practica pentru utilizatorii din domeniu.Cu ajutorul unui senzor electronic cu transmisie radio, inventarul curent de cabluri este determinat si transmis intr-un sistem de date tip cloud. Aceasta deschide o gama larga de aplicatii, de exemplu, poate simplifica in mod semnificativ depozitarea.Odata ce un nivel minim de stocare predefinit a fost atins pe tamburul de cablu, sistemul declanseaza automat o comanda repetata.O alta posibilitate este protectia impotriva furtului: tamburul de cablu poate fi de asemenea echipat cu un modul GPS - daca o miscare este inregistrata intr-un moment in care nu se lucreaza, acest lucru ar putea declansa automat o alarma de furt.Pot fi concepute si noi modele de business: LAPP ar putea pune tamburii de cablu la dispozitia clientilor sai, imbunatatind forma platilor pe utilizare, consumului si facturarii, conform valorilor determinate prin tehnologia Smart Cable Drum, asigurand in acelasi timp livrarea ulterioara.Vizitand standul LAPP, puteti participa la un concurs: va faceti un selfie cu tamburul de cabluri din standul nostru, postati poza pe Linkedin folosind cele doua hastag-uri #LAPPprojecthub si #HAPPYCONNECTING si puteti castiga un iPad.▸ 14 - 16 Mai 2019: 9:00 - 17:00▸ 17 Mai 2019: 9:00 - 16:00LAPP a ramas o companie de familie inca de la infiintarea sa in 1959. In anul fiscal 2017/18, compania a generat venituri de 1,153 milioane de euro. LAPP are in prezent aproximativ 4.245 de angajati in intreaga lume, 18 site-uri de productie si aproximativ 44 de sedii in intreaga lume. De asemenea, lucreaza cu aproximativ 100 de distribuitori.