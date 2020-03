Masini de brodat profesionale 2 in 1 sau specializate?

(P)

Oferta bogata de echipamente de pe piata de profil ne pune si mai mult in dificultate atunci cand vrem sa cumparam astfel de produse pentru firma noastra de confectii textile.Asa se face ca nu putini dintre noi ne confruntam cu dilema: oare sa achizitionez masini de brodat 2 in 1 sau specializate? La aceasta intrebare vom incerca sa raspundem in continuare, oferind informatii si detalii despre fiecare dintre cele doua variante, astfel incat, dupa ce ai parcurs articolul nostru, sa stii ce decizie sa iei.Daca achizitionarea accesoriilor de care ai nevoie in atelierul tau de croitorie nu presupune un efort financiar considerabil, atata vreme cat gasesti un furnizor de astfel de produse accesibile ca pret, de unde sa iti cumperi tipare ieftine pentru rochii , fuste, bluze, sacouri si alte articole vestimentare, foarfeci, manechine, ata etc., lucrurile stau cu totul altfel atunci cand vine vorba de masini.Ei bine, achizitionarea unor masini de brodat profesionale, care sa te ajute sa eficientizezi munca si sa obtii un volum de lucru impresionant intr-un timp scurt, reprezinta o investitie foarte importanta.Tocmai de aceea, acest pas trebuie facut doar dupa ce esti sigur/a ca modelele vizate sunt cele mai avantajoase pentru afacerea ta. Asadar, masini 2 in 1 sau specializate? Sa le luam pe rand!Asa cum ti-ai dat seama, aceste echipamente nu doar brodeaza si executa monograme, ci pot efectua la fel de bine si cusaturi, ceea ce inseamna ca sunt, de fapt, masini de cusut si brodat. Avantajul lor principal este acela ca permit realizarea unui articol vestimentar de la cap la coada.De exemplu, daca ai un tipar pentru rochii pe care vrei sa il transpui in realitate, acest dispozitiv te ajuta sa asamblezi rochia/rochiile de la A la Z, punandu-ti la dispozitie toate procedeele necesare: cusut, surfilat, brodat, decorat sau aplicat accesorii.In cazul in care te gandesti sa investesti in acest tip de masini, trebuie sa stii ca sunt recomandate mai degraba incepatorilor. Daca inca esti tentat sa le cumperi, mai ales ca ai descoperit ca Bro Rom furnizeaza astfel de masini de brodat ieftine, dar si tipare pentru rochii ieftine, ar fi bine sa te interesezi inainte daca modelele alese de tine pot executa broderii si ce numar de scheme decorative diferite pot coase automat.Acestea sunt, intr-adevar, concepute special pentru brodat, asadar sunt destinate utilizarii intensive din atelierele axate pe tehnica amintita. Pe langa caracteristicile de baza oferite de modelele 2 in 1, masinile de brodat specializate sunt prevazute cu functii si programe avansate.Mai exact: beneficiaza de peste 100 de programe diferite pentru brodat, dispun de un set pre-programat de modele brodate, permit desenarea unor motive decorative cu ajutorul unor programe specifice, au 12 sau mai multe fonturi destinate coaserii de monograme, folosesc seturi diverse de gherghefuri, de diferite forme, au o suprafata de gherghef de 18-31 cm, lucreaza cu mai multe ace simultan, efectueaza in jur de 650 de cusaturi pe minut, au panou de control cu afisaj digital complex etc.Prin urmare, daca iti surade ideea de a achizitiona cateva astfel desi ai nevoie si de, noi iti recomandam tot Bro Rom.Bro Rom, o companie cu o experienta de peste 15 ani in furnizarea diferitelor masini de cusut si brodat industriale, precum si in oferirea unor solutii tehnice complete pentru industria textila, vine in intampinarea tuturor celor care au o afacere in industria confectiilor textile, cu produse de cea mai buna calitate, la preturi accesibile.Pentru a vedea toata oferta de masini de brodat si pentru a afla mai multe informatii despre modelele care te intereseaza, acceseaza site-ul masinidecusut.ro. De asemenea, daca ai nevoie de accesorii precum tipare profesionale pentru rochii si pentru orice alt articol vestimentar, intra pe site-ul tiparedecroitorie.ro.