ONE-IT isi extinde afacerea la nivel international cu solutii inovative bazate pe tehnologia Realitatii Augmentate

In urma expansiunii sale si propunerilor venite din partea partenerilor si clientilor, compania a decis ca este momentul sa treaca la un alt nivel in privinta oferirii de solutii IT smart , prin infiintarea unui departament dedicat solutiilor bazate pe tehnologia Realitatii Augmentate - AR ( Augmented Reality ) si prin extinderea acestora pe piata internationala.Astfel, One-IT dezvolta si promoveaza pe piata internationala noile solutii inovatoare bazate pe tehnologia Realitatii Augmentate.Prin intermediul acestor solutii, companiile vor avea la dispozitie toate instrumentele necesare pentru a-si imbunatati procesele de lucru, ajutandu-i pe oameni sa lucreze mai eficient si mai rapid la locul de munca, reducand esecurile si sporind eficienta fiecarei activitati.One-IT a inceput promovarea solutiilor inovative bazate pe tehnologia Realitatii Augmentate prin participarea la Midsize Enterprise Summit 2018 in San Diego (California), in perioada 16-18 septembrie 2018.In cadrul acesui summit, One-IT a prezentat cele 3 solutii smart: Master OneAR, One Assistance si OneARchitect. Acestea sunt special concepute pentru a aduce un plus de valoare proiectelor, pentru a eficientiza procesele de lucru si pentru a oferi instruire inteligenta, toate datorita tehnologiei Realitatii Augmentate.Master OneAR este o solutie de instruire pentru intretinere si servicii, care utilizeaza Realitatea Augmentata pentru a oferi instructiuni valoroase si intuitive.OneARchitect este o solutie special conceputa pentru companiile de arhitectura, constructii si imobiliare. Aceasta solutie ofera o modalitate interactiva de a vizualiza proiectul imobiliar, cu abilitatea unica de a schimba oricand imprejurimile din cadrul proiectului.One Assistance este ideal pentru monitorizarea serviciilor la fata locului, cu asistenta mobila la distanta si suport bazat pe streaming si inregistrare live.Urmatorul eveniment la care One-IT isi va promova noile solutii va fi la Dubai, in perioada 14-18 octombrie 2018, in cadrul GITEX Technology Week in Dubai.Nicolae Ontiu, directorul general al One-IT a precizat: "Fiecare solutie conceputa si dezvoltata de One-IT are la baza ceva diferit si inovator, o alternativa fiabila, care utilizeaza tehnologia ca pe un mod de a simplifica, eficientiza si dezvolta orice activitate.Insa ceea ce ne diferentiaza este motivul pentru care dezvoltam aceste solutii. Iar motivul este ca fiecare client sau companie sa poata beneficia in mod real de ultimele tehnologii aparute pe piata si implicit de facilitatile pe care acestea le ofera".Deoarece stim ca succesul nostru se bazeaza pe succesul clientilor nostri, dezvoltam in continuare solutii complete si inovatoare, care sa asigure eficienta sporita, securitate, instruire corecta si rezultate pe termen lung pentru toate companiile de pe piata nationala si internationala.Mai multe detalii referitoare la noile solutii bazate pe tehnologia Augmented Reality: https://www.oneitsmart.com/augmented-reality-in-business/