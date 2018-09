Peste 4 milioane de roboti vor lucra cot la cot cu oamenii in 2021

Astazi, un exemplu de succes pe piata romaneasca este compania UiPath care a dezvoltat alaturi de Google o solutie bazata pe inteligenta artificiala: Contact Center AI poate inlocui sistemul telefonic de preluare si redirectionare a apelurilor clientilor catre operatorii corespunzatori problemelor semnalate.Artificial Intelligence (AI) inseamna abilitatea unei masini de a efectua functii cognitive pe care, pana mai ieri, le asociam strict mintii umane: perceptia, rationamentul, invatarea, interactivitatea, rezolvarea problemelor si creativitatea.Scopul AI este de a face computerele la fel sau poate chiar mai destepte decat oamenii. Astfel ca deep learning-ul, care se bazeaza pe tehnici de invatare digitala (care imita creierului uman in procesarea datelor si luarea deciziilor), castiga tot mai mult teren, fiind un un must-have si in advertising.Perfectand constant tehnologia, inteligenta superinteligenta poate contribui la eradicarea bolilor si razboaielor insa putin probabil sa fie capabila sa inteleaga, accepte si exprime emotiile umane. Si de aici factorul de risc existent...Insa un lucru este cert: inteligenta umana a creat-o pe cea artificiala. Dar urmeaza si intrebarea: "Ce fel de inteligenta va crea inteligenta artificiala?" Momentan hai sa ne bucuram de dictonul latin "Carpe diem"... caci nu peste mult timp vom afla raspunsul.- Speaker la cea de-a 10a editie a Conferintei "Marketing in Direct" : "- Speaker la cea de-a 10a editie a Conferintei "Marketing in Direct": "- Speaker la cea de-a 10a editie a Conferintei "Marketing in Direct": "- Speaker la cea de-a 10a editie a Conferintei "Marketing in Direct": "- Speaker la cea de-a 10a editie a Conferintei "Marketing in Direct": "Conferinta, ajunsa la editia a 10a, dezbate tema "Inteligenta Artificiala in Marketing" pe 27 Sept, la Clubul Diplomatic Bucuresti, prin vocile specialistilor: Alexandru Jijian (SAP Customer Experience Solution Engineering, SAP Central and Eastern Europe), Andreea Moisa (Managing Director & Fondator Beans United), Cristian Ignat (Chief Canopyst Canopy), Doina Vilceanu (Business Development Manager Content Speed), Dragos Smeu (General Manager si Trainer Mavericks), Horia Neagu (Owner & Digital Marketing Consultant Napoleon.Digital), Ioana Frincu (Chief Operations Officer Under Development Office), Iulian Ghisoiu (General Manager TargetWeb), Oana Raluca Ghilea (Co-Owner Perceptum), Patricia Bertea (Managing Partner & Co-fondator Brandweb si CozoApp), Mihai Vinatoru (Managing Partner & Head of SEO @ DWF).Moderator este jurnalistul si trainerul Luana Ibacka. Iar invitatii speciali ai cocktail-ului, care inchide editia, sunt cantareata Jezebel si pianistul Alexandru Burca.Profi, Seroussi, SAP Romania, Brandweb, Trendy Sound, Sanovita, Meantime, Benvenuti, Solina, Angels Distributions, Green Sugar, Heidi Chocolate, Boromir, Aqua Carpatica, Domeniile Samburesti, Pegas, Piramida, Nissa, Diamond by Adesgo, Flormar, Touch Antibacterial, SANA, Zarea, RoStar, Papioane.ro, Sprinter Promotion, ProfiPrint, ListaFirme.ro, ClausWeb, Nikon, SEOMark, Marveii888, Claus Web, Marketing Romania, Millenium Tour, Giotto, Agerpres, Romania Libera, Capital, Forbes, Revista BIZ, NewsWeek, Sapte Seri, Curierul National, Rol.ro, ManagerExpress.ro,, Finzoom.ro, RadardeMedia.ro, Imedia, Eva.ro, Cariereonline.ro, National FM, JurnaluldeAfaceri.ro, Portal Management, PRCafe, Chic-Elite.ro, PRWave, Mediawrite, BlitzTV, ARIES, Contentpedia, TechCafe, CalendarEvenimente.ro, SmartFinancial.ro, Romania Pozitiva, OrdineaZilei.ro, Rabbit Media.Mai multe detalii pe www.marketingindirect.ro