Precisa, sursa complexa privind echiparea laboratoarelor din domenii vaste

Incepand de la consumabile si instrumentar si pana la echipamente performante, toate trebuie sa se incadreze in anumiti parametri tehnici si de siguranta.In intampinarea celor care sunt in cautarea unor solutii rentabile, de aparatura de laborator sau diverse articole specifice, vine Precisa. Este un magazin online care dispune de un portofoliu complex, actualizat constant in raport cu noile cerinte, atat legale, cat si ce vin din partea celor interesati sa cumpere.Compania fondata in 2012, este in prezent un reper pentru romanii interesati de echiparea profesionala a laboratoarelor, in domenii variate. Este si principalul obiect de activitate a acesteia - de a distribui consumabile, reactivi, chimicale, aparatura pentru dotarea laboratoarelor , dar si alte solutii de calitate, precum echipamentele industriale.Are sediul central in Sibiu si inca 2 puncte de lucru (Slatina si Iasi), precum si spatii de birou si depozitare variate. Pentru fiecare dintre produsele oferite, mai ales pentru cele de volum, ofera logistica pentru transport in intreaga tara.Acolo unde este necesar, dispune de personal tehnic si de vanzari ce detine pregatirea necesara pentru a raspunde cerintelor diverse venite din partea clientilor.Pozitia pe care o ocupa la ora actuala compania este una importanta, dat fiind ca ceea ce ofera acopera practic tot ce tine de mediul laboratoarelor, in industrii variate.Deja de ani buni, Precisa este sursa de incredere, furnizoare de aparatura si echipamente de laborator pentru companii importante din tara, care au activitatea in domenii vaste (institutii de sanatate publice si private, centrale electrice, regii de ape, laboratoare pentru analize fizice si chimice, agentii de mediu etc.)Prin extinderea gamelor de produse comercializate, compania a castigat aprecierea unor segmente de activitate dintre cele mai variate, precum cele mentionate. Suportul tehnic oferit de fiecare data cand este necesar reprezinta un plus.Intotdeauna a cautat sa se ridice la nivelul standardelor si chiar sa le depaseasca, iar atentia la cele furnizate de brandurile producatoare, la calitatea marfurilor a fost un factor important in tot acest proces.Din randul acestora, care detin si certificatele necesare pentru a se plia pe legislatia aflata in vigoare, respectiv cu normele internationale, de amintit sunt HACH LANGE, FUNKE GERBER, RADWAG, HANNA INSTRUMENTS, GFL.Echipamentele si aparatura disponibila in depozitele fizice si magazinul online sunt certificate ISO 9001, deci clientii companiei beneficiaza de transparenta si incredere.La cerere, pot fi furnizate si servicii tehnice, precum montajul, instalarea, interventiile post garantie diverse asupra aparaturii cumparate din acest magazin.Iata care sunt serviciile disponibile pentru cei ce sunt clienti Precisa: asistenta tehnica pentru punerea aparaturii in functiune, instruirea personalului privind functionarea lor, solutii eficiente pentru diversele probleme de exploatare, consultanta privind implementarea de tehnologii si certificari de calitate noi, service gratuit in perioada de garantie, verificari, etalonari metrologice, transport prin diverse mijloace.Pe site-ul oficial precisa.ro pot afla cei interesati mai multe despre serviciile oferite, dar si alte detalii de interes.