Promotie LAPP Romania la 6 kituri Etherline pentru comunicatii industriale

Odata cu cresterea eficientei energetice, a capacitatilor flexibile de productie si a productiei digitale, IOT (Internet of Things) este unul dintre tendintele care modeleaza viitorul automatizarilor.Internet of Things include conectarea dispozitivelor fizice si inteligente, a cladirilor si a altor dispozitive si locatii incorporate cu electronica, software, senzori, dispozitive de actionare si retele.LAPP Romania, producator mondial de renume in domeniul cablurilor si accesoriilor pentru cabluri, va propune o promotie ce se desfasoara pana pe 31 octombrie 2019: 6 kituri de cabluri, conectori si comutatoare, cele mai importante elemente pentru configurarea retelei Ethernet industriale, la preturi speciale.Clientii LAPP si vizitatorii website-ului nostru pot beneficia de aceasta campanie , prin plasarea unei comenzi prin e-mail, prin completarea formularului de pe website sau prin telefon.Kiturile pe care LAPP le propune au preturi de la 409 euro per kit si servesc la configurarea retelelor de comunicatii industriale la cele mai inalte standarde de calitate si fiabilitate.Componenta celor 6 kit-uri poate fi vizualizata pe www.lappkabel.ro.LAPP Romania ofera o gama diversificata de produse: cabluri de forta si comanda OLFLEX, cabluri de fibra optica HITRONIC, echipamente si accesorii fibra optica, cabluri industriale Ethernet ETHERLINE, cabluri coaxiale si cabluri telefonice UNITRONIC, sisteme de transmitere date, conectori industriali EPIC, presetupe SKINTOP, sisteme de tuburi de protectie si sisteme lant portcablu, sisteme de marcare si etichetare FLEXIMARK, unelte si accesorii pentru cabluri.In calitate de client LAPP, veti beneficia de asistenta tehnica in scopul alegerii solutiei optime pentru maximizarea performantelor tehnice si minimizarea costurilor; livrare oriunde in lume si livrare rapida in tara, indiferent de cat de complexe sau speciale ar putea fi cerintele; flexibilitate, pentru a satisface cele mai diverse nevoi, expertiza, cat si inovatie, calitatea fara compromisuri si portofoliul de produse oferit.LAPP detine o experienta de peste 60 de ani in domeniul cablurilor electrice, asigurand o functionalitate fara griji a oricarei afaceri.LAPP este lider mondial in productia de cabluri si accesorii pentru cabluri. Compania pune la dispozitia clientilor peste 40.000 de produse standard, 8 branduri, 40 de companii, 17 fabrici si peste 3.770 de angajati in intreaga lume - portofoliu complet disponibil pentru proiectul dvs. Website-ul LAPP Romania reprezinta nu doar o carte de vizita, ci si o resursa importanta de informatii. Site-ul este actualizat zilnic, iar vizitatorii pot accesa informatii diverse, inclusiv informatii referitoare la comenzile plasate.Unul dintre aceste servicii este Track & Trace , serviciul de urmarire a comenzii, care furnizeaza exact informatiile de care aveti nevoie, acolo si atunci cand aveti nevoie de ele. Asa ca puteti reface traseul cablurilor si conectorilor pentru ca acestea sa soseasca la timp, sau puteti estima livrarea sistemelor de etichetare care eficientizeaza resursele de timp si bani ale angajatilor dvs.Cu ajutorul serviciul Track & Trace vedeti traseele detaliate si in timp real pentru toate expedierile. In plus, functia de urmarire LAPP va permite sa ramaneti la curent cu starea actuala, intarzierile neasteptate si livrarea expedierii. Asistenta on-line si offline este personalizata si disponibila prin metodele de contact de pe website-ul companiei.Compania LAPP a fost fondata de Oskar si Ursula Ida Lapp in anii '50, iar astazi este lider mondial pe piata produselor integrate de cabluri - cabluri electrice, cabluri industriale si accesorii pentru cabluri, precum si sistemele de cabluri complet asamblate si gata de instalare.