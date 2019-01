Romania se numara printre tarile UE cu cel mai scazut procent al utilizarii robotilor

Marile intreprinderi folosesc robotii mult mai mult (25% din firmele cu 250 de angajati sau mai mult) decat companiile medii (12% din firmele cu 50 - 249 angajati) sau mici (5% din firmele cu 10-49 angajati).Cel mai ridicat procent al companiilor din Uniunea Europeana care foloseau in 2018 roboti industriali sau roboti pentru prestari de servicii se inregistra in Spania (11%), Danemarca si Finlanda (ambele cu 10%) si Italia (9%), iar cel mai scazut in Cipru (1%), Estonia, Grecia, Lituania, Ungaria si Romania (toate cu 3%).Companiile folosesc mai mult robotii industriali (5%) decat robotii pentru prestari de servicii (2%).Robotii industriali sunt folositi frecvent in industria prelucratoare (16%), in timp ce robotii pentru prestari de servicii se folosesc in retail si in industria prelucratoare (ambele cu 4%) .