Sisteme de inchidere si siguranta pentru spatiile comerciale - solutii de la Dusadoor

In trecut lucrurile se transau destul de repede, intre sisteme complexe la care recurgeau corporatiile si gratiile clasice la care recurgeau magazinele. Acum insa oricare ar fi nivelul la care se lucreaza, exista sisteme mai complexe. Ne referim in principal la calea de acces in spatii comerciale, un domeniu in care Dusadoor este un reper pentru cei interesati.Securitatea incepe mai intai de toate cu accesul in perimetru. Usile alese sunt cele care fac posibila mentinerea spatiului vizibil de la exterior, sigur, protejat de acte de vandalism de asemenea. Pentru astfel de cazuri grilajele metalice sunt recomandate.Dotarea cu astfel de usa de acces este caracteristica cel mai adesea spatiilor comerciale din marile centre comerciale. Datorita modelelor diverse, a configuratiilor grilajelor, acestea pot indeplini mai multe cerinte. Pot fi mobile sau fixe, extensibile sau pliabile, cu inchidere clasica manuala sau automata.Modelele tubulare aero sunt spre exemplu potrivite magazinelor, permitand vizibilitate. Pentru spatiile de depozitare ce nu sunt deschise publicului larg sunt preferate acele grilaje metalice cu lamela plina.Pot fi comandate de la Dusadoor in varianta de culoare dorita, pe dimensiunile dorite, cu sau fara accesorii.Otelul galvanizat din care sunt realizate contribuie la rezistenta in timp a acestor sisteme si la functionalitate impecabila, cu aspect estetic totodata. Preturile difera in functie de accesorizari si alte cerinte de personalizare, de aceea fiecare oferta este diferita.Monitorizarea intrarilor in parcari sau in spatii comerciale, controlul accesului prin bariere automate inseamna de asemenea o necesitate la ora actuala. Aceste sisteme dispun de bariere electromagnetice, au viteza ce se regleaza si siguranta pentru a nu fi strivite.Oferta de la Dusadoor.ro in ceea ce priveste astfel de bariere se asociaza automat si cu accesorii. Sisteme de iluminat, selector de card, tastatura pentru cod sau telecomenzi sunt cateva dintre acestea.In functie de specificul fiecarui domeniu de activitate, de tipul de spatiu comercial si riscul pe care il prezinta, dotarea cu anumite usi inseamna nu doar o necesitate, ci si o strategie de siguranta. Aceste cai de acces trebuie sa faciliteze traficul, intrarile, iesirile, sa nu incomodeze, sa nu aiba riscuri si dificultati la manevrare. Totusi trebuie sa reziste indelung.Astfel de cerinte sunt indeplinite cu succes de usile destinate sectorului industrial, de la Dusadoor. Fie ca este vorba de cele cu acces rapid, de grilaje, usi sentionale sau de cele culisanta si armonice, producatorul de renume isi intregeste oferta si cu alte sisteme: automatizari ale acestor usi.Calitatea materialelor se completeaza cu un alt avantaj, cel de achizitie direct de la producator. Dusadoor ofera servicii complete si personalizate, lucrand in detrimentul cerintelor specifice pe care fiecare in parte le are.La nivel industrial cerintele de securitate si delimitare a zonelor prin montarea usilor potrivite inseamna o misiune de precizie. Dusadoor vine cu mai mult decat a faca fata acestor cerinte - preturi competitive si solutii de completare, de automatizari si alte accesorii ce vor facilita modul de folosire a usilor in cauza.Dusadoor livreaza si pe piata externa. Transporta in siguranta, livreaza rapid si asigura montaj. Pe termen lung colaborarea inseamna servicii de mentenant. Produsele au garantie - de 5 ani -, dar aparte de aceasta o echipa tehnica poate oricand solutiona nereguli.Se pot asigura si interventii rapide, avand in vedere ca un sistem defect sau o cale de acces cu riscuri atrage dupa sine un lung sir de reactii sau cel putin o vulnerabilitate ce poate rezulta in pierderi.In domenii comerciale, magazine, in industrii variate aproape orice trebuie sa fie securizat si completat de un sistem de siguranta. Totul porneste de la zona de acces, de la usile montate. Pentru alegeri de calitate Dusadoor recomanda solutiile sale variate, usile si grilajele.