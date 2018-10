Sistemele si sculele pneumatice - la tot mai mare cautare in sectorul tehnic

Eficienta sculelor pneumatice - sa intelegem functionarea lor!

Ce avantaje insotesc utilizarea uneltelor pneumatice?

Intretinerea corespunzatoare a instalatiilor de aer comprimat

Sculele, sistemele si diversele unelte pneumatice prezinta cu siguranta o flexibilitate deosebita in folosire, daca ar fi sa se realizeze o comparatie cu alternativele reprezentate de sculele electrice sau mecanice, spre exemplu.Tehnovest, magazin online de echipamente si scule diverse, iese in intampinarea publicului interesat de astfel de articole cu solutii variate, constand in furtune aer si alte componente specifice sistemelor pneumatice.O serie de detalii ce fac referire la aceasta gama de articole e necesar a fi evidentiate, astfel ca utilizarea lor sa fie una de durata, iar randamentul asigurat unul optim.Fiecare utilizator trebuie sa inteleaga mersul acestei categorii de scule si sisteme pentru a beneficia de o utilizare corespunzatoare. Pentru a putea creste eficienta energetica astfel, se recomanda utilizarea unui motor trifazat, respectiv a unui rezervor pentru comprimarea aerului la o cat mai mare capacitate, in raport cu o presiune mai redusa.In general se remarca aceasta linie de unelte prin faptul ca prezinta o greutate si dimensiuni relativ reduse. Stiati ca o unealta electrica de mari dimensiuni echivaleaza puterea unei unelte pneumatice mici, iar asta se datoreaza puterii aerului comprimat specifica celei de-a doua unelte? Oricine poate concluziona ca uneltele actionate mecanic sunt mai usoare in comparatie cu cele ce prezinta actionare electrica sau mecanica.In ceea ce priveste utilizarea sistemelor pneumatice, iata un alt avantaj ce le insotesc - au in alcatuire un singur furtun de alimentare. La randul sau, acesta prezinta o greutate mica.De asemenea, se remarca aceasta linie de scule si prin viteza mica de rotatie ce le este specifica, intalnita indeosebi in randul aplicatiilor rotative. Fata de sculele cu actionare hidraulica sau electrica, cele pneumatice pot sa atinga si o viteza de pana la 20 - 30 mii rotatii.Asemenea altor aplicatii, se pot folosi sisteme pneumatice cu diverse caracteristici si in ceea ce priveste actionarea unor unelte precum sunt ciocanele rotopercutoare, spre exemplu. In acest caz vin insotite de o putere si totodata o frecventa sporita, daca ar fi sa se faca o analiza in raport cu greutatea, respectiv dimensiunile pe care le prezinta.Mai mult decat atat, despre aerul comprimat specific lor se stie ca joaca si rolul fluidului de racire. Asta se traduce automat printr-o mai mare durata de viata. Sunt salvate si pastrate si piesele de contact care nu se mai supun riscului de supraincalzire ce ar necesita inlocuirea lor.De obicei cauza defectarii sistemelor cu functionare pneumatica este condensul ce se formeaza in interiorul acestora. Iata un motiv pentru care intretinerea trebuie realizata dupa fiecare utilizare pentru a evita degradarea iremediabila a diverselor sisteme si instalatii ce au la baza functionarea prin aer comprimat.Condensul poate afecta starea de functionare a compresorului de asemenea. Incepe prin depunerea picaturilor de apa pe recipientul cu aer comprimat, ceea ce se traduce printr-un volum mai scazut de aer ce se poate stoca.Se traduce mai departe printr-o eficienta tot mai mica a sistemului pentru ca va favoriza o mai frecventa pornire a motorului. E de mentionat si actiunea coroziva a apei ce se acumuleaza in rezervor care poate reprezenta cauza unor accidente periculoase. In acest sens, specialistii Tehnovest recomanda scurgerea instalatiilor de fiecare data dupa ce au fost utilizate.Referitor la pierderile de presiune ce pot surveni pe circuitul de aer, de asemenea trebuie avute in vedere o serie de aspecte. Vor fi mai mari sansele de a exista pierderi de aer acolo unde va exista un numar mai mare de regulatoare pentru presiune si de racorduri, acolo unde instalatiile prezinta un grad de complexitate ridicat.Recomandarea este de a pastra, pe cat posibil, un nivel de presiune optim in instalatii.Specialistii Tehnovest sunt disponibili pentru mai multe clarificari vizavi de intrebuintarea corecta a instalatiilor ce folosesc sisteme pneumatice, furtune aer s.a.m.d.