Supapele de sens esentiale in inginerie

Supapa de sens simpla

Supapa de sens cu arc

Supapa de sens in unghi drept

Intrebuintari:

Supapa de sens este un dispozitiv de natura hidraulica, ce permite circulatia fluidului intr-un singur sens, pe celalalt sens circulatia acestuia fiind blocata. Supapele permit scurgerea fluidului cu ajutorul presiunii exercitate de acesta. Supapele sunt conectate la conductele prin care este transportat fluidul. Important de stiut este ca exista mai multe tipuri de supape de sens, dintre care cele mai importante sunt:Aceasta permite trasportul intr-un singur sens al fluidului aflat sub actiunea presiunii. Acestea sunt formate dintr-un corp fix si un corp mobil. Corpul fix este conectat la conducta, iar cel mobil, care in cele mai multe randuri este o bila sau un taler conic, are rolul de a se deplasa in interiorul corpului.Acestea functioneaza aproximativ la fel cu cele simple, insa bila sau talerul conic este actionat de catre un arc. Acest tip de supape necesita o presiune a fluidului in directia de curgere libera, mai mare decat forta arcului. In caz contrar, supapa nu se poate deschide in sensul liber de curgere.Supapele de acest fel au forma literei L, capetele indicand orificiile de intrare si de iesire. La acestea, gurile talerului conic nu au ca intrebuintare trecerea fluidului, ci asigura etansarea. Ele sunt actionate de forta de apasare prin presiune.Supapele de sens sunt folositoare pentru oprirea si pornirea fluxului de lichid. In functie de faptul ca o supapa este deschisa sau inchisa, aceasta permite sau opreste trecerea fluidului prin interiorul ei.Unele supape ajuta la reglarea debitului de fluid. In functie de deschiderea supapei, aceasta poate fi mai mica sau mai mare. Totodata, ajuta la controlarea directiei de curgere a fluidului, dar si protejeaza sistemul in cazul unor probleme de suprapresiune sau conditii de vid.