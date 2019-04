Techsylvania aduce in premiera in Romania oameni-cheie din companii precum Nike, BBC, Go-Jek si Softbank Vision Fund

Ingineri, fondatori, investitori, CEOs din domeniul IT si bancar, dar si antreprenori, in total, pestevor trai, intre, experienta. Totul intr-o noua "casa", un spatiu inovativ si modern din punct de vedere tehnologic: Sala Polivalenta (BT Arena) din Cluj-Napoca.In cinci ani, Techsylvania a devenit cea mai mare platforma de crestere prin tehnologie din Romania si unul dintre cele mai importante evenimente de tehnologie din Europa de Est.Evenimentul este o poarta de acces spre piata de tehnologie din Romania pentru sute de investitori si locul de intalnire a mii de profesionisi din sfera IT-ului si a afacerilor pe plan international din aproape 30 de tari.", a explicatPentru al saselea an consecutiv, Techsylvania aduce in premiera in Romania nume importante precum: Ion Stoica , co-initiatorul Apache Spark si co-fondatorul Databricks, o companie evaluata la 2,7 miliarde de dolari, cu clienti precum HP si Shell; Ajey Gore , CTO al Go-Jek, una dintre cele mai mari companii din Asia axata pe ride-sharing, logistica si plati online si evaluata la 9,5 miliarde de dolari; Adam Jackson , co-fondatorul Doctor on Demand, platforma de consultatii si sfaturi medicale oferite online, care a atras investitii de 165 de milioane de dolari; Shane Luke , director senior al departamentului de AI si machine learning al Nike, dar si Matthew Postgate , directorul tehnic si de produs al BBC.Techsylvania a adus in Romania, in cadrul celor cinci editii, peste 100 de investitori, iar anul acesta nu este o exceptie. Un fond de investitii, vedeta in USA, ajunge in 2019 la Cluj-Napoca.", a explicatPe 10 iunie, in paralel cu conferinta, va avea loc editia cu numarul patru a, competitia internationala dedicata startup-urilor din toata lumea, organizata in parteneriat cu Risky Business. Echipele vor avea sansa sa isi prezinte proiectul in fata investitorilor.In doar trei editii, peste 750 de startup-uri au aplicat in cadrul Startup Avalanche pentru a fi prezente la Techsylvania, iar 48 de proiecte din 20 tari au fost selectate pentru semifinale.Dintre acestea, unul a fost cumparat - Ebriza, 10 au avut parte de investitii majore, iar alte 17 au incheiat noi parteneriate. Astfel, 1 din 5 startup-uri prezente la Startup Avalanche a obtinut o finantare in urma participarii.Anul acesta,. "", a explicatToate acestea sunt argumentele pentru care 45% dintre participanti aleg sa se reintorca la Techsylvania in fiecare an, iar 9 din 10 recomanda evenimentul si altor persoane.Biletele se pot cumpara de pe www.techsylvania.com . Pana pe 15 aprilie puteti beneficia de pretul "Early Bird" de Euro69 pentru biletul Builder si Euro129 pentru accesul Premium.Aceasta editie nu ar fi putut avea loc fara sprijinul partenerilor care sustin Techsylvania. Acestia contribuie activ la cresterea comunitatii IT si non-IT pe plan local, dar si international.George, primul banking inteligent din Romania este partener principal al Techsylvania 2019. Dezvoltat in baza mai multor cercetari avansate digitale, George a fost creat de echipe de IT, design, psihologi si sociologi, oferind un intreg ecosistem digital. Prin George, oricine poate deveni, in mai putin de 10 minute, client bancar cu cont curent si card dedicat, fara sa faca niciun drum la banca, exclusiv online, de pe telefon, tableta sau laptop.Medicover, singura companie privata de ingrijire medicala si de diagnostic cu experienta internationala din Romania este partener principal al Techsylvania 2019. In peste doua decenii de prezenta pe piata din Romania, Medicover si-a extins prezenta, ajungand la o retea de 37 de clinici in Bucuresti si in tara, peste 200 de clinici partenere si doua spitale: Spitalul Medicover in Bucuresti si Spitalul Pelican, in Oradea.BMW Group Romania este partenerul de inovatie al Techsylvania. BMW ne dezvaluie o lume conectata inteligent. Servicii digitale, entertainment, confort si siguranta sunt toate integrate in tehnologiile din modelele BMW. Serviciile BMW ConnectedDrive asigura o comunicare permanenta intre smartphone si automobil pentru a simplifica orice calatorie.Lista sustinatorilor Techsylvania continua cu: glo™, Metro Systems, OMV Petrom, Betfair Romania, Wolfpack Digital, Telenav, certSIGN, Macadamian, Novis Plaza, Emerson.Ne puteti urmari pe: https://techsylvania.com/ | FB: Techsylvania | Twitter: @techsylvania Techsylvania este cea mai mare platforma de crestere prin tehnologie din Romania si unul dintre cele mai semnificative evenimente de tehnologie din Europa de Est.Specialisti din intreaga lume dezbat idei revolutionare, intr-un spatiu care faciliteaza interactiuni valoroase intre companii mari din Romania, antreprenori, startup-uri si fonduri de investitii.Evenimentul a fost creat in 2014 de catre Oana Petrus si Vlad Ciurca. Numarul participantilor la eveniment creste anual, la ultima editie fiind prezenti 2.200 de oameni din 27 de tari.