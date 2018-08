Tehnologii moderne pentru siguranta casei

Cum sa nu ajungi victima a hotilor

Alarma casei

Alege o firma specializata

Nota finala

Din punct de vedere al statisticilor se pare ca vara este perioada mai prielnica pentru spargatorii de case, stiind ca proprietarii sunt plecati in vacanta. Asta nu ar trebui sa ingrijoreze atat de mult, daca se tine cont preventiv de tehnologiile moderne ce pot fi instalate pentru siguranta. Dintre acestea clasice alegeri sunt gama de camere supraveghere , insa nu sunt singurele optiuni.Partea si mai buna este ca astfel de sisteme sunt bine gandite si pot avea si altfel de utilizari pe langa necesarul de securitate. Monitorizarea spre exemplu este o parte implicita a camerelor de supraveghere, asadar fie vorba de un copil sau de angajati ai casei, acestia pot fi mereu vizualizati pe ecrane, in timp real.In primul rand, spun specialistii ca indiferent de dotarile casei tine si de modul de comportare al proprietarilor. Spre exemplu nu este recomandata anuntarea unei plecari de acasa, postari pe retele sociale despre timpul si locatia concediului. Acest fapt poate incuraja pe hotii de locuinte sa isi faca un plan de atac. Cum informatia circula foarte repede, sunt tot mai multe sanse de a avea parte de un caz nefericit de acest gen.In ceea ce priveste dotarile casei, se recomanda sisteme complexe, precum se regasesc la Avpsecurity.ro . Camerele de supraveghere sunt primele pe lista. Chiar si statisticile confirma ca acolo unde sunt montate camere de supraveghere incidenta infractunilor este mai mica. Desigur ca sunt descurajate astfel de fapte avand in vedere ca se inregistreaza orice miscare, sansele de a gasi pe hot fiind mari. Uneori, gratie sistemelor de alerta instant, se poate interveni de indata, ceea ce impiedica furtul.Mai ales pentru perioadele de timp cand proprietarul este plecat de acasa, o camera de supraveghere va fi necesara, utila, eficienta. In plus, ar trebui sa fie si la vedere. De preferat sa se opteze pentru un sistem extins, cu camera in diferite puncte, atat in interior, cat si la exterior. Cu cat sunt mai multe si mai vizibile, cu atat mai bine, pentru ca hotii vor cauta situatii cu risc minim.Un alt sistem destul de cunoscut se refera la alarma. Chiar daca nu vei face si un contract cu o firma specializata de securitate, cel putin alarma in sine activata poate descuraja hotii, poate alerta vecini sau pe oricine din preajma.Unele sisteme de acest gen se pot conecta de asemenea si la o alerta de tip sms, in cazul in care se depisteaza o intrare fortata. Deci optiuni sunt, chiar si cand bugetul este unul redus.Nici iluminarea casei nu este de ignorat. Pe baza de senzor, aceasta se poate activa in cazul in care se depisteaza o prezenta. Pentru ca ia prin surprindere, acest sistem aparent simplist poate crea un efect de descurajare pentru cei care patrund in mod nepermis pe un anumit teritoriu.Pentru ca in ultimii ani s-a inregistrat un fenomen in ceea ce priveste aparitia hotilor in spatiile private, au aparut si solutii care sa combata aceasta problema. Astfel, exista firme specializate care pot fi mai mult decat o sursa de sisteme de securitate.Spre exemplu, cei de la AVP Security pun la dispozitie servicii de evaluare de risc la securitatea fizica, pot oferi proiecte tehnice, instalari de sisteme, mentenanta si service ale acestor tipuri de echipamente. Practic, odata inceputa colaborarea cu ei se pot acoperi nevoi diverse din aceasta sfera.Se spune ca precautia este mai buna decat orice alta masura. Asadar, gandeste preventiv si imprejmuieste perimetrul, asigura intrarile, bazeaza-te pe sisteme de iluminare si cel putin pe un sistem de supraveghere. Acestea sunt masurile minime pentru a preveni situatiile neplacute. Alte sisteme, mai complexe, de la alarme la interfoane, pot fi un plus pentru ca protectia unei locuinte sa fie completa.Pentru ca vremurile moderne cer desigur si masuri de asemenea, nu trebuie exclus un contract cu o firma specializata pe aceasta nisa.