Fondul Proprietatea: Hidroelectrica risca sa piarda pana la 1 miliard de lei

Potrivit, Ordinului 10, Hidroelectrica, cea mai profitabila companie cu capital de stat, va purta povara pietei de energie reglementate, asadar fiind pedepsita pentru cresterea eficientei.Ordinul 10, emis de ANRE la 1 februarie 2019, a determinat producatorul de electricitate Hidroelectrica sa supuna votului actionarilor, in Adunarea Generala a Actionarilor programata pentru 23 iulie 2019, suspendarea strategiei sale de tranzactionare a energiei electrice, adoptata anterior, cata vreme Ordinul 10 si Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 114/2018 ("OUG 114) ale carei prevederi sunt implementate prin Ordinul 10sunt in vigoare si sa reduca pana la cel mult 35% din productia estimata pentru anul viitor cantitatea de energie electrica care poate fi contractat cu un an in avans pe pietele de electricitate centralizate administrate de catre OPCOM.Decizia propusa a fost considerata necesara de catre managementul companiei, deoarece Ordinul 10 este neclar cu privire la cantitatea exacta de energie electrica pe care Hidroelectrica ar putea fi obligata de catre ANRE sa o vanda pe piata reglementata in perioada 1 ianuarie 2020 - 28 februarie 2022.Documentul specifica numai cantitatea de pana la 65% din productia estimata pentru anul viitor care ar putea fi solicitata companiei, intr-o maniera arbitrara, pentru a fi vanduta la preturi reglementate, cu o marja de profit de numai 5%. Pana in prezent, ANRE nu a adus clarificari cu privire la volumele de energie electrica pe care Hidroelectrica si alte companii afectate sunt obligate sa le livreze la pret reglementat pentru respectiva perioada, lasandu-le astfel intr-o stare prelungita de incertitudine. Un raspuns al ANRE la solicitarea Hidroelectrica, transmisa in mai 2019, privind o estimare a cantitatii de energie electrica care va fi atribuita de ANRE companiei pe contracte reglementate la preturi reglementate, nu a adus niciun fel de clarificari.Desi ANRE nu a specificat pana acum cantitatea de energie pe care Hidroelectrica trebuie sa o rezerve pentru piata reglementata in perioada 1 ianuarie 2020 - 28 februarie 2022, cateva dintre riscurile grave carora compania este nevoita sa le faca fata, daca nu va reusi sa livreze cantitatea solicitata, sunt cunoscute:O amenda de pana la 10% din cifra de afaceri a anului anterior pentru nelivrarea catre furnizorii de ultima instanta a cantitatii de energie pentru consumatorii casnici care beneficiaza de preturi reglementate. Pe baza venitului estimat pentru 2019, de 3.5 miliarde RON, o astfel de amenda s-ar ridica la 350 milioane RON.Un risc hidrologic. In caz ca ar fi obligata sa vanda 65% din productia estimata pe piata reglementata, si in situatia in care nu ar fi in masura sa produca respectiva cantitate din cauza situatiei hidrologice, Hidroelectrica va fi nevoita sa achizitioneze energiei mai scumpa de pe piata concurentiala, apoi sa o vanda la un pret mai mic, pentru a-si indeplini obligatiile contractuale de pe piata reglementata.Ca rezultat direct al OUG 114 si Ordinului 10, Hidroelectrica nu va fi capabila sa ofere o cantitate suficienta de energie pe pietele concurentiale administrate de OPCOM, desi se constata o tendinta de crestere a pretului pe aceste piete. Prin urmare, Hidroelectica va fi pe nedrept privata de potentiale venituri.Comentand pe marginea impactului Ordinului 10 asupra companiei Hidroelectrica, Johan Meyer, CEO al Franklin Templeton Investments Limited UK, Sucursala Bucuresti si Manager de Portofoliu al Fondului Proprietatea, a declarat: "La mai bine de sase luni de la intrarea sa in vigoare, OUG 114, impreuna cu Ordinul 10, adoptat ulterior de ANRE, continua sa faca ravagii pe piata de energie a Romaniei, introducand distorsiuni severe in special pe piata de electricitate.Cel mai semnificativ impact este absorbit de companii precum Hidroelectrica, care a depus eforturi imense in ultimii ani sa isi imbunatateasca eficienta, cat si performanta operationala si financiara.Lipsa de claritate creata de aceste regulamente nedorite au adus Hidroelectrica in situatia in care ii este imposibil sa implementeze strategia de business aprobata de actionarii sai si ii creste riscul de a suferi, din nou, pierderi precum cele din vremurile 'baietilor destepti'.Daca ANRE decide sa oblige compania sa vanda la pret reglementat cantitatea maxima de energie, 65% din productia sa, compania ar avea de pierdut nu mai putin de 1 miliard RON.In timp ce beneficiile pentru populatie raman nesemnificative, este evident ca pierderile celei mai profitabile companie de stat, Hidroelectrica, vor fi pierderile fiecarui roman. Aceasta nesiguranta are consecinte grave nu doar pentru performanta companiei, dar si pentru buna functionare a pietei angro de energie electrica locale."Fondul Proprietatea a subliniat si in trecut potentialul Ordinului 10 de a crea dezechilibre severe pe piata de energie a Romaniei si solicita, din nou, Guvernului si autoritatii de reglementare ANRE sa organizeze consultari cuprinzatoare cu stakeholderii industriei, pentru a evita multiplicarea consecintelor dureroase pentru Hidroelectrica, intrucat acestea vor avea un efect de domino ausupra piatei de energie, bugetului de stat si perceptiei investitorilor fata de Romania.