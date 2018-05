Hidroelectrica a obtinut anul trecut cel mai bun profit din istoria companiei

In 2016, profitul net al companiei a fost de 1,228 miliarde de lei.Totodata, in primul trimestru al acestui an, Hidroelectrica a avut un profit net de 485 milioane de lei, fata de 399 milioane de lei in aceeasi perioada din 2017, ca urmare a situatiei hidrologice imbunatatite.Marja EBITDA a crescut de la 67% in 2016 la 69% in anul trecut si la 74% in primul trimestru al acestui an."Iarna aceasta a fost o perioada cand am asigurat chiar si peste 50% din totalul energiei consumate la nivel national", a mai spus Badea.