Sa ne bucuram de ploaie! Hidroelectrica a produs in aceasta dimineata peste jumatate din consumul national de electricitate

Aceasta pe fondul hidraulicitatii specifice acestei perioade a anului, caracterizate de viituri."Hidroelectrica a acoperit circa 51% din necesarul de electricitate al Romaniei, pe fondul aportului redus al energiei eoliene in sistem si al retragerii temporare din exploatare a unui grup nuclear. In continuare, societatea noastra produce aproximativ 45% din energia electrica la nivel national. Este o perioada favorabila pentru productia hidro, iar planificarea atenta a mentenantei anuale a agregatelor ne permite sa extragem fiecare MW disponibil acum. Specialistii nostri sunt la posturile de lucru si isi fac treaba pentru care au fost pregatiti. Culegem roadele unei gandiri strategice a business-ului si asiguram in acelasi timp stabilitatea si securitatea Sistemului Energetic National", a declarat Bogdan Badea, presedintele Directoratului Hidroelectrica, citat in comunicat.Hidroelectrica este lider in productia de energie electrica si principalul furnizor de servicii tehnologice necesare in Sistemul Energetic National. Compania exploateaza un numar de 208 centrale, cu o putere instalata totala de 6.116 MW.Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, marti, noi avertizari Cod portocaliu de inundatii, valabile pana la ora 16:00, in trei bazine hidrografice din Transilvania.Conform prognozei, in urmatoarele ore, se vor inregistra scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide si cresteri rapide de debite si niveluri cu depasiri ale Cotelor de inundatie pe raurile mici din bazinele hidrografice: Tarnava Mica - bazin amonte S.H. Tarnaveni, Tarnava Mare - bazin amonte S.H. Sighisoara (judetele Harghita, Mures si Brasov) si Somesul Mare - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetul Bistrita-Nasaud).Hidrologii precizeaza ca fenomenele hidrologice periculoase se pot produce cu probabilitate si intensitate mai mare si pe unele rauri mici din bazinul Bistrita.Avertizarile au fost transmise catre: Ministerul Apelor si Padurilor, Ministerul Mediului, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Administratia Nationala "Apele Romane", Ministerul Afacerilor Interne, mass-media, Hidroelectrica S.A., Administratiile Bazinale de Apa Mures si Somes-Tisa, respectiv Sistemele de Gospodarire a Apelor Bistrita-Nasaud, Harghita, Mures si Brasov.