Concurenta investigheaza un posibil cartel pe piata cimentului

"Consiliul Concurentei a declansat o investigatie privind o posibila intelegere anticoncurentiala intre Holcim Romania, CRH Ciment Romania si Heidelbergcement Romania realizata prin impartirea pietei productiei si comercializarii cimentului din Romania, din perspectiva cotelor de piata si/ sau produselor oferite pe piata, limitarea sau controlul productiei, comercializarii, dezvoltarii tehnice sau investitiilor, corelate cu posibila coordonare a politicii de formare a preturilor practicate de intreprinderile implicate, incepand cu anul 2010", precizeaza sursa citata intr-un comunicat remis AGERPRES.In cadrul acestei investigatii, Consiliul Concurentei a desfasurat inspectii inopinate la sediile companiilor investigate, iar documentele ridicate se afla in analiza autoritatii de concurenta, in cadrul procedurii specifice de investigatie.In situatia in care Consiliul Concurentei va constata incalcarea regulilor de concurenta, companiile implicate risca amenzi de pana la 10% din cifra de afaceri. Cu toate acestea, companiile care coopereaza cu autoritatea de concurenta, in cadrul programului de clementa, pot obtine imunitate la amenda sau reduceri substantiale ale amenzilor.Inspectiile inopinate constituie o etapa preliminara a investigatiei, iar efectuarea lor nu reprezinta o antepronuntare a Consiliului Concurentei in ceea ce priveste existenta unei incalcari a Legii Concurentei.La inceputul acestui an, autoritatea romana de concurenta a amendat cu peste 3 milioane de lei (aproximativ 655.904 euro) companiile CRH Ciment si Comnord pentru punerea in practica a unei concentrari economice inainte de a fi autorizata de autoritatea de concurenta.