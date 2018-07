Ministerul Mediului de Afaceri indeamna beneficiarii Start-Up Nation sa-si ia banii din conturi

Pana vineri, 6 iulie, au fost virate platile catre 2.102 de beneficiari din editia 2017.'Astazi am ajuns aproape la jumatate, in ceea ce priveste numarul deconturilor depuse de beneficiarii programului Start-Up Nation 2017. Le multumesc celor 3.819 intreprinzatori care au dat curs rugamintii noastre si au depus dosarele de decont. Ne dorim sa depuna cat mai repede aceste deconturi si ceilalti beneficiari ai editiei de anul trecut ca sa putem sa lansam cat mai repede editia 2018. Colegii din Agentiile regionale tin permanent legatura cu cei care trebuie sa isi ia banii pentru a grabi depunerile. Banii sunt in conturi si ii asteapta', a declarat, la Cluj, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Radu Stefan Oprea.Ministrul a participat la conferinta de lansare a proiectului' Stimularea infiintarii de intreprinderi noi mici si mijlocii Start-Up Nation 2, Regiunea Nord Vest, Regiunea Sud-Est si Regiunea Sud Muntenia' POCU/ 256/ 3/ 7/ 118809, organizata de Agentia pentru IMM, Atragere de Investitii si Promovare Export Cluj, unde a avut un dialog, cu mediul de business, axat pe oportunitatile de demarare a unor noi afaceri pe plan local.Evenimentul se incadreaza in seria de consultari cu mediul de afaceri pentru armonizarea politicilor publice in concordanta cu realitatile locale de dezvoltare, dar si pentru valorificarea mai buna a potentialului zonal in implementarea programelor ministerului si reducerea disparitatilor economice dintre regiunile tarii.Ministrul Oprea si angajatii Agentiei pentru IMM, Atragere Investitii si Promovare Export Cluj au realizat, cu aceasta ocazie, o analiza a stadiului implementarii programului Start-Up Nation 2017 in zona Cluj, unde au fost depuse 1.021 de deconturi, 638 au fost aprobate si 618 platite.La data de 6 iulie 2018 au fost depuse pentru decont 3.819 dosare. Dintre acestea, 1.497 se afla in verificari, 220 in certificari si platite sunt 2.102 deconturi.Termenul pentru depunerea dosarelor de decont este 29 septembrie 2018, iar ultima plata catre beneficiarii programului va fi efectuata pana la sfarsitul lunii decembrie 2018.Termenul de lansare a programului Start-Up Nation 2018 va fi influentat in principal de rapiditatea efectuarii platilor aferente etapei din anul 2017, toate resursele financiare si umane fiind disponibile in acest sens.Programul Start-Up Nation 2018 se va derula in acord cu 3 principii procedurale menite sa inlesneasca accesul beneficiarilor la finantare, anume simplificare, transparentizare, uniformizare, mai spun reprezentantii ministerului.