Start-Up Nation 2018: Cand se pot inregistra planurile de afaceri

Forma actualizata a documentelor procedurale necesare inscrierii online in programul Start-Up Nation, editia 2018, a fost publicata pe site-ul Ministerului. Documentele includ modelul planului de afaceri si declaratiile de eligibilitate."Incurajam antreprenorii sa elaboreze planurile de afaceri, pe baza documentelor publicate, si sa fie gata sa le inregistreze in momentul deschiderii platformei, in a doua decada a lunii decembrie. Lucram pe mai multe planuri: adoptarea proiectului de Ordonanta de catre Guvern, in sedinta Executivului de saptamana aceasta, si publicarea procedurii de implementare a schemei de minimis in Monitorul Oficial", a declarat ministrul de resort, Stefan Radu Oprea.Alocatia Financiara Nerambursabila, de maximum 200.000 lei/beneficiar, poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societatile neplatitoare) aferente proiectului.Inscrierea in program, solicitarea acordului de principiu pentru finantare si completarea planului de afaceri in vederea obtinerii finantarii se fac on-line.Calcularea punctajului planului de afaceri se face in timp real si transparent conform grilei de evaluare. Punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu in vederea verificarii administrative si a eligibilitatii este de 50 de puncte din maximum 100 de puncte posibile.Aplicatia va ramane deschisa timp de 30 de zile. Pot beneficia de prevederile Programului Start-Up Nation 2018 societatile infiintate dupa data de 30 ianuarie 2017, care activeaza in domeniul productiei, industriilor creative, serviciilor si comertului. Pentru a participa la program, societatile trebuie sa creeze cel putin un loc de munca cu norma intreaga pe perioada nedeterminata si sa mentina locul de munca ocupat cel putin doi ani dupa finalizarea implementarii proiectului.