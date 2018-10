Start-Up Nation isi schimba regulile in 2018: Fara punctaj suplimentar pentru IT-isti

Spre deosebire de editia de anul trecut, in acest an antreprenorii pot solicita si primi un avans de cel mult 30% din valoarea proiectului.Alte modificari se refera la criteriile de selectie a proiectelor castigatoare.Astfel, nu vor mai beneficia de punctaj suplimentar firmele din sectorul IT, ca pana acum, ci doar cele din sectorul productiei (30 de puncte), servicii (30 de puncte), industrii creative (20) si comert si alte activitati (10).De asemenea, apare un nou criteriu, respectiv densitatea IMM-urilor din judetul respectiv. Vor primi 10 puncte suplimentare firmele nou-infiintate din judetele cu mai putin de 4 firme la 100 de locuitori.Pentru un loc de munca nou creat in plus fata de cel obligatoriu, se acorda 10 puncte suplimentare, fata de 20 in forma veche, iar pentru cel putin un loc de munca ocupat de persoana defavorizata/absolvent dupa anul 2012/somer se acorda 5 puncte suplimentare, fata de 25 de puncte pana acum.Daca echipamente tehnologice si software-urile necesare desfasurarii activitatii au o pondere mai mare sau egala cu 50% din valoarea planului de afaceri, antreprenorul primeste cinci puncte. Anterior, el primea 10 puncte. Totusi, el primeste 10 puncte daca echipamentele inseamna 60% din cifra de afaceri.Pe de alta parte, se elimina criteriul care stabilea caracterul inovativ al investitiei, respectiv faptul ca tehnologiile nu trebuie sa fie mai vechi de trei ani, categorie unde candidatii mai primeau 5 puncte.Apare in schimb o conditie noua, potrivit careia niciunul dintre actionarii sau asociatii solicitantului nu a avut calitatea de administrator sau asociat unic intr-o societate comerciala care a fost in declarata in insolventa sau faliment, situatie in care proiectul primeste 25 de puncte in plus.Punctajul maxim care se poate obtine este de 100 de puncte. Punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 de puncte.Selectarea si contractarea proiectelor se va face dupa urmatorul algoritm: pentru planurile de afaceri cu punctaj mai mare sau egal cu 90 de puncte, selectarea proiectelor se va face dupa principiul primul venit, primul servit (proiectele vor fi contractate in ordinea inregistrarii in aplicatie, cu conditia sa obtina un punctaj mai mare sau egal cu 90 puncte) . Contractarea se va realiza in limita bugetului alocat apelului.Pentru planurile de afaceri cu punctaj mai mic de 90 de puncte, selectarea proiectelor se va face in ordine descrescatoare a punctajului obtinut. La punctaje egale va prevala: numarul de locuri de munca ce urmeaza a fi create in cadrul programului; ponderea valorii echipamentelor tehnologice din valoarea totala a proiectului; numarul de locuri de munca ocupate de persoane din categoria persoane defavorizate/absolventi dupa anul 2012/someri; activitatea pe care acceseaza programul; data si ora inscrierii in program.Apelul de proiecte se va inchide automat la momentul la care valoarea totala a cheltuielilor eligibile solicitate prin proiectele inregistrate va atinge pragul de 150% din bugetul alocat apelului.Ministerul de resort nu a anuntat pana acum momentul in care se va deschide apelul de proiecte.Joi, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Stefan Radu Oprea, a declarat ca in editia din acest an vor fi anumite schimbari, ca de exemplu un avans fara garantie si anumite criterii legate de dezvoltarea unei afaceri in zonele cu numar redus de intreprinderi mici si mijlocii."Vor fi anumite schimbari. Vom avea avans anul acesta. Este una dintre chestiunile pe care le-am adus ca element de noutate: un avans care va fi fara garantie. Vom prevedea de asemenea ca salariile sa fie in suma forfetara, pentru ca invatam din anul trecut. De asemenea, vor fi anumite criterii legate de dezvoltarea in zonele unde numarul de intreprinderi mici si mijlocii nu este cel apropiat de media europeana. Vrem sa redesteptam spiritul antreprenorial, pentru ca aceasta este esenta Start-Up Nation, aceea de a indrazni si de a dori sa fii antreprenor si cred ca efortul trebuie sa fie acolo unde acest numar de IMM-uri, de firme care debuteaza, de microintreprinderi este mai mic. Totodata, vor fi si alte elemente de noutate: productia, serviciile, care nu erau punctate anul trecut. IT-ul, in schimb, nu va mai fi la fel de bine punctat, pentru ca avem foarte multe alte programe care se adreseaza IT-stilor si credem ca e bine ca aceste servicii sa fie si ele incurajate anul acesta", a spus ministrul.Prin Programul "Start-up Nation - Romania" se poate acorda ajutor de minimis in suma maxima de 200.000 lei/beneficiar, reprezentand 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, unui numar maxim anual de 10.000 de beneficiari.