Idei de afaceri cu bani putini: Tu ce stii sa faci?

Responsabilitatile nu vor scadea, cu siguranta, dar macar vei putea sa faci lucrurile in felul tau, fara a mai primi critici si fara a sta mereu cu teama ca iti vei pierde locul de munca din cauza capriciilor si subiectivitatii unui om care nu te cunoaste.In plus, o activitate intr-un domeniu la care te pricepi si care iti aduce satisfactii, poate fi pasul catre un succes garantat si o adevarata eliberare.Devino antreprenor si propriul tau sef, incepe acum sa faci doar ceea ce iti place!Cu siguranta te vei implica din toate punctele de vedere si, daca vei face si alegerile corecte, ai toate sansele sa reusesti!Iata cateva idei de afaceri pe care le poti incepe cu bani putini.Esti creativa si ai talent, pictezi sau realizezi obiecte de decoratiuni de toate felurile, de la bijuterii pana la obiecte de uz casnic, sa stii ca poti transforma aceasta pasiune, fara prea multe cheltuieli, intr-o activitate productiva din care sa te si poti intretine curand si careia sa i te decici in totalitate.Cu siguranta deja ai mai multe creatii personale! Urmatorul pas este sa iti faci un site de prezentare si sa il promovezi pe toate canalele de socializare.Apoi asigura-te ca poti face livrarile solicitate in timp cat mai scurt si ca poti onora comenzile primite!Acest gen de activitate o poti desfasura, la inceput, in paralel cu job-ul pe care deja il ai.Asta doar pentru o scurta perioada in care te faci cunoscuta si incep sa vina comenzile.Desigur, vei avea nevoie si de un statut adecvat - un SRL sau un PFA - statut care sa iti permita sa legalizezi fiscal activitatea inceputa.Ai facut un curs de masaj, de reyki, de kinetoterapeut sau poti oferi si alte servicii - cum ar fi ingrijire copii, batrani, facut curatenie, meditatii, servicii de cosmetica - ai un mare atu!Ofera aceste servicii intr-un statul profesional bine determinat, fa-ti o baza de clienti, promoveaza-te on line si devino propriul tau sef!Clientii multumiti te vor recomanda altor clienti si baza ta de clienti va creste an dupa an.Astfel, cu bani putini tu poti porni o afacere bazata pe ceea ce stii si iti place sa faci.Ai deja foarte multa experienta in domeniul tau si acesta este un domeniu de interes public, iti poti deschide o firma de consultanta si poti contracta lucrari externalizate.Va trebui doar sa iti deschizi o firma pentru a putea legaliza serviciile oferite.In rest, nu ai nevoie nici macar de un sediu, putand sa iti promovezi activitatea de acasa folosind un site de prezentare.Singura resursa investita va fi timpul tau!