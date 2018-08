150 de Manageri, programatori, specialisti HR si marketing din peste 20 de companii de IT din Romania participa la Regatta IT 2018

Regatta IT - cel mai dorit beneficiu oferit angajatilor

, evenimentul care promite reactivarea spiritului de competitie, alaturat adrenalinei si socializarii cu oameni din domeniu. Acestea sunt si cateva dintre cele mai importante motive pentru care companiile aleg sa revina la Regatta IT.", Alexandra Roata, Managing Partner @Softlead.Cele mai multe dintre echipajele care aleg sa revina la competitia de sailing Regatta IT au ales ca de-a lungul timpului sa promoveze brandul propriu de angajator prin posibilitatea participarii la eveniment si prin capacitatea de a consolida echipa printr-un eveniment atipic, relaxant si care sparge tiparele in ceea ce priveste modul de petrecere a timpului liber intre colegi, dar departe de birou.Roweb, Zitec, eSolutions, Ness Digital Engineering, AquaSoft, Netopia Payments Executor IT, PowerNet Consulting, Forcepoint, Stockberry, Dalex Consult, Softlead precum si reprezentanti ai altor 9 companii.Answear, Domeniile Samburesti, Aqua Carpatica, BookLover Society, SetSail NauticSchool, LifeHarbour Limanu.Digi24, Agora, PRwave, Business24, DoingBusiness, Jurnalul de Afaceri, Radar de media, Romania pozitiva, TechBox, Ziare.com, GoodNews, Portal Management, Transilvania Business.