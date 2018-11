4 lucruri pe care le fac companiile pentru a-si reduce costurile, dar care de fapt le cresc

Compromisul cand vine vorba de sanatatea angajatilor

Taierea salariilor sau beneficiilor pentru angajati

Sa nu investesti in manageri buni

Refuzul de a investi in tehnologie

Din dorinta de a obtine mai multi bani mai repede, multe companii fac insa greseala de a nu-si evalua corect strategiile pe termen lung. Asa ajung unii manageri sa ia masuri pentru reducerea costurilor care ajung in timp sa coste compania mult mai scump.Legea obliga toate companiile sa le incheie o asigurare de sanatate angajatilor. Fiecare firma are insa dreptul de a opta pentru tipul de pachet de servicii medicale oferite de clinicile private. Asigurarea de sanatate nu ar trebui sa fie insa pentru nicio companie o oportunitate de compromis. Zeci de studii au aratat ca angajatii care beneficiaza de asigurari de sanatate complete sunt mai sanatosi, mai productivi, absenteaza nemotivat mai rar si isi iau mai putine zile de concediu medical.Doar punand in balanta aceste lucruri este suficient pentru a-ti da seama ce inseamna asta in termeni financiari. Pe termen lung, o companie care se preocupa de sanatatea angajatilor nu are decat de castigat, inclusiv din punct de vedere al profitabilitatii.Cheltuielile cu salariile sunt printre cele mai mari pe care le are o companie. Asa ca multe firme incep sa reduca de aici, atunci cand vor sa faca economii. Insa niciun angajat nu va fi fericit sa accepte sa ii fie redus salariul sau sa ii fie taiate anumite beneficii. Pe de alta parte, sa angajezi oameni noi pe salarii mai mici inseamna ca vei atrage doar un anumit tip de candidati pentru joburile disponibile. Intrucat munca buna nu e ieftina, iar munca ieftina nu e buna, multe companii ajung sa piarda la capitolul productivitate si calitate a muncii, lucruri care sunt dezastruoase pe termen lung.In schimb, o companie poate implementa un sistem de mariri salariale sau de acordare a unor bonusuri in functie de performante, pentru a-si fideliza angajatii talentati si a le mentine fericirea la locul de munca.Cercetarile arata ca atunci cand o echipa intreaga nu se ridica la inaltimea asteptarilor si nu performeaza asa cum ar fi de dorit, problema este de obicei una de management si rareori are legatura cu oamenii sau cu dinamica dintre ei. Altfel spus, un manager slab isi va trage in jos intreaga echipa pe care o coordoneaza, in timp ce un manager de top va sti cum sa isi motiveze oamenii, cum sa delege sarcinile si sa determine indeplinirea acestora inainte de termenele limita.Orice companie care vrea performanta ar trebui sa inceapa sa isi rezolve problemele de la varful scarii ierarhice. Sondajele anonime printre angajati pot indica departamentele unde exista o problema de management, iar trainingurile managerilor pot fi un instrument util pentru a-i invata pe acestia mai multe despre ce inseamna gestionarea eficienta a unei echipe.Se spune ca trebuie sa cheltuiesti bani pentru a face bani, iar cand vine vorba de tehnologie aceasta zicala nici ca ar putea fi mai adevarata. Pe masura ce tehnologia avanseaza, procesele se automatizeaza. Acest lucru inseamna reducerea ciclului de productie, scaderea timpilor de lucru, eliminarea erorilor umane si, in ansamblu, eficientizarea tuturor procedeelor care inainte nu faceau decat sa le ingreuneze munca oamenilor.Multe companii au inceput sa investeasca in programe de inteligenta artificiala, in echipamente tehnologice de ultima generatie sau in infrastructura care sa le asigure rapiditate, acuratete si care, pe termen lung, sa le reduca cheltuielile de productie.Firmele care invata sa taie cheltuielile in mod inteligent, fara a afecta productivitatea, fericirea angajatilor la locul de munca sau calitatea produselor ori serviciilor pe care le livreaza clientilor vor triumfa, pe temen lung, si vor reusi, astfel, sa se mentina profitabile si in viitor.