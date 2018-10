5 solutii eficiente si usor de implementat pentru cresterea productivitatii angajatilor folosind tehnologia

Imbunatateste activitatile de baza

Integreaza tool-uri pentru automatizare

Organizeaza fluxul de lucru

Foloseste alternative la e-mail

Seteaza si indeplineste-ti obiective

Productivitatea scazuta influenteaza in mod negativ companiile atat in ceea ce priveste veniturile, gradul de implicare a angajatilor, calitatea muncii si multe alte aspecte.Vestea buna este ca exista numeroase solutii prin care companiile pot creste productivitatea, iar in acest articol vom vorbi despre cum diferite aplicatii, tool-uri sau soft-uri de automatizare satisfac aceasta nevoie de crestere a productivitatii, in orice companie.Printre diferitele task-uri ale angajatilor pe parcursul unei zile, inevitabil una din activitatile recurente este verificarea mail-urilor, iar conform unui studiu efectuat de Carleton University, aceasta activitate ocupa un sfert din timpul petrecut la munca al unui angajat.O solutie propusa este sa folosesti un plug-in, asa cum este Boomerang, pentru Outlook. Acesta iti permite sa filtreazi mail-uri, sa arhivezi mesajele importante si sa setezi un reminder care sa te anunte cand nu primesti un raspuns la mail-ul trimis si trebuie sa revii cu un follow-up.Gaseste tool-uri care pot sa automatizeze cat mai multe procese, de la programarea si efectuarea platilor si pana la crearea de rapoarte. Cu cat ai mai multe tool-uri sau aplicatii care te ajuta sa automatizezi munca manuala repetitiva, cu atat vei reusi sa salvezi mai mult timp.Pentru inceput, ca sa te familiarizezi cu aceste tool-uri, poti descarca gratuit un program de automation software pe care sa il folosesti timp de 60 de zile. Astfel, poti testa toate functiile acestei aplicatii si sa intelegi cum o poti integra in structura businessului tau. Vei avea acces la tutoriale video, exemple de procese automatizate si suport tehnic.Ca sa eficientizezi si sa usurezi fluxul de munca intre departamente e necesar sa aduci in acelasi loc toate actiunile si task-urile care trebuie indeplinite.Smartsheets sau Basecamp sunt doua aplicatii special create pentru o colaborare eficienta a angajatilor si pentru monitorizarea procesului de lucru. Aici, fiecare angajat poate sa atribuie sarcini, sa urmareasca progresul unui proiect, sa seteze deadline-uri sau sa distribuie documente.Incurajeaza angajatii sa trimita mail-uri doar cand e vorba de discutii oficiale cu clienti, iar pentru comunicarea interna acestia pot folosi diferite aplicatii sau platforme de comunicare.Acestea reduc timpul petrecut pe mail sau drumurile pana in cealalta parte a biroului ca sa discuti cu colegii. ChatWork, Slack sau Flock sunt cateva dintre aceste aplicatii de comunicare, ce pot fi accesate atat de pe desktop, cat si de pe telefon. Pot fi create si grupuri pentru fiecare departament sau proiect separat, pentru o comunicare cat mai bine organizata.Obiectivele ne ajuta sa tinem pasul cu activitatile de zi cu zi si sa ramanem concentrati pe ceea ce avem de facut. Seteaza un reminder pentru fiecare activitate importanta astfel incat sa iti reaminteasca apropierea deadline-ul.Indiferent ca sunt zilnice, saptamanale sau lunare, aceste remindere te vor obliga sa te tii de program si sa termini la timp tot ce ti-ai propus.