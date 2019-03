7 modalitati de a-ti creste businessul in mod rapid

Automatizarea task-urilor

Formarea unei echipe puternice

Studierea concurentei

Identificarea oportunitatilor de dezvoltare

Identificarea de parteneriate noi

Diversificarea serviciilor

Extinderea afacerii in alte tari

Cand esti la inceput de drum, prima provocare este crearea unui brand puternic, care se adapteaza cu usurinta schimbarilor, oferind cele mai bune servicii de pe piata. De aceea, va fi nevoie sa iti asumi decizia de a renunta la cariera avuta, pentru a deveni un antreprenor de succes.Pentru a fi cu un pas inaintea competitiei, afla 7 modalitati de care sa tii cont pentru a avea succes si pentru a-ti creste businessul in mod rapid.Prima modalitate prin care iti poti creste businessul rapid tine de automatizarea task-urilor. Pentru a realiza acest lucru, vei avea nevoie de programe adecvate, menite sa iti usureze munca, atat tie, cat si angajatilor tai. Printre acestea, se numara si programe contabilitate De ce ai nevoie de ele? Activitatea mecanica de a introduce datele intr-un program de contabilitate necesita foarte multa munca si mai putina productivitate, in raport cu solutiile software de automatizare. Pentru a-ti dezvolta si extinde businessul, ai nevoie de flexibilitate si usurinta in utilizarea datelor.Pe langa faptul ca un soft de contabilitate iti va simplifica munca, nu vei avea parte de erori umane sau de intarzieri, ci doar de rezultate de succes. Astfel, vei reusi sa gestionezi informatiile in siguranta, ceea ce iti va oferi un plus, intr-o piata atat de competitiva.Stii deja ca reteta succesului este lucrul in echipa. Fiindca nu ai timp de pierdut, trebuie sa pui bazele unei echipe de angajati unite si puternice, pentru a face performanta in afaceri. Dezvoltarea business-ului tau va fi posibila doar cu ajutorul oamenilor, in care trebuie sa investesti constant, pentru a te diferentia de concurenta.Dupa ce ai intocmit planul de actiune, discuta cu angajatii tai si gandeste-te cum ii poti rasplati, in functie de rezultate. Este important ca ei sa simta ca au ce invata si ca se pot dezvolta in cadrul companiei tale.De indata ce angajatii se simt motivati si sunt rasplatiti pe masura, atat financiar cat si cognitiv, vei observa o crestere a business-ului tau.Daca iti doresti ca afacerea ta sa aiba succes si sa se dezvolte rapid si armonios, trebuie sa stii totul despre concurenta. Fiindca orice tip de business are competitori, directi sau indirecti, o buna intelegere a acestora te va ajuta sa dezvolti strategii de marketing noi, astfel incat potentialii clienti sa aleaga produsele tale.Incearca sa fii tot timpul conectat, sa stii cum evolueaza piata, luand decizii bazate doar pe cifre si fapte. Nu te teme de concurenta, aceasta te poate motiva sa iesi din zona de confort.Totusi, trebuie sa o iei in serios si sa ii studiezi atat punctele tari, cat si punctele slabe. Imagineaza-ti ca ai obtinut o intalnire cu un client nou, caruia ii poti explica si demonstra ca oferi servicii mai bune decat concurenta. Business-ul tau se poate dezvolta, in acest mod, mult mai rapid.Orice antreprenor trebuie sa fie creativ in afaceri. Chiar daca are un business in derulare, intotdeauna va identifica oportunitati noi de dezvoltare, anticipand evoutia unui produs, pe termen lung.Pentru a-ti dezvolta afacerea, e nevoie sa identifici ce produse poti testa, luand in calcul dimensiunea pietei, oferta de produse asemanatoare, cererea si oferta, dar mai ales concurenta. In acest fel, vei pune serviciile mereu pe primul loc, cautand sa le dezvolti, in favoarea clientilor tai.Misiunea intreprinzatorului este aceea de a cauta, in permanenta, parteneriate profitabile pentru toti cei implicati. Practic, o metoda prin care iti poti dezvolta afacerea tine de increderea acordata altor persoane, care pot face exact ceea ce faci tu, la puterea a doua.Chiar daca vrei sa ai afacerea in propriile maini, colaborarea cu terti nu iti va diminua spiritul antreprenorial. Unde-s doi puterea creste, iar rezultatele vor fi vizibile intr-un timp scurt. Cu toate acestea, nu intra in afaceri cu persoane in care nu ai incredere, sau asupra carora nu te-ai informat suficient.Dupa ce ai studiat partenerii, vei observa daca aveti o viziune comuna sau nu. Restul vine de la sine!Pentru a-ti creste rapid bussinesul, trebuie sa diversifici in permanenta serviciile. Daca nu le poti diversifica, trebuie sa le imbunatatesti pe cele deja existente.Analizeaza daca e nevoie de serviciile pe care doresti sa le implementezi pe piata, ia in calcul concurenta si raportul cerere-oferta. Orice companie care doreste sa isi diversifice serviciile va fi nevoita sa dezvolte strategii concurentiale, dupa care sa le integreze intr-o strategie unica.O ultima modalitate prin care iti poti creste businessul si profitul in mod rapid, tine de extinderea sa in alte tari. Ia in calcul toate riscurile si toate beneficiile, analizeaza piata si gandeste-te daca exista cerere pentru produsele tale in strainatate.Desigur, costurile vor creste atunci cand decizi sa iti extinzi afacerea, dar va creste si profitul, iar firma ta va castiga notorietate.Exista numeroase modalitati de a-ti creste business-ul in mod rapid. De la automatizarea task-urilor, pana la investitia intr-o echipa puternica si eficienta, toate vor da roade, iar eforturile tale ca antreprenor vor fi rasplatite pe masura.