7 motive pentru care sa apelezi la o firma profesionista de mutari pentru relocarea biroului tau!

Un sondaj realizat de E.ON a constatat ca relocarea biroului este cea de-a doua cea mai stresanta sarcina pe care managerii trebuie sa o indeplineasca.Pentru a evita aceasta situatie neplacuta si pentru ca angajatii sa-si poata relua activitatea in cel mai scurt timp posibil exista posibilitatea apelarii la o firma specializata in mutari.Iata cateva argumente in vedrea alegerii acestei variante.Daca v-ati decis sa apelati la o firma mutari mobila urmatorul pas il reprezinta incadrarea in buget, deci cautarea celei mai bune oferte.Contactand un reprezentant al unei firme specializate in mutari veti obtine nu doar o estimare gratuita, ci, de asemenea, vi se vor prezenta si metodele si mijloacele necesare mutarii precum si toti pasii ce urmeaza a fi parcursi in functie de necesitatile dumneavoastra. Firma mutari - Relokat , de exemplu, prefera sa trimita un agent pentru evaluarea intregului proces, cu care se poate discuta fata in fata toate detaliile mutarii (volumul obiectelor ce urmeaza a fi mutate, dar si personalul si materialele necesare pentru relocare) . Cotatia este gratuita iar in urma acestei discutii veti primi oferta de pret.Firmele specializate in mutari se adapteaza nevoilor tale!De exemplu, daca se doreste ca relocarea sa se faca cu o minima intrerupere a activitatilor zilnice, aceasta se poate face in afara orelor de program.Relocarea poate avea loc in weekend, in zilele libere legale sau dupa incheierea programului angajatilor.Firmele profesioniste de mutari realizeaza ca mutarea fiecarui birou este unica, oferind astfel servicii individualizate. Serviciile sunt astfel adaptate dupa nevoile clientului pentru ca relocarea sa se desfasoare fara neplaceri si intr-un mod cat mai eficient si profesionist.Mutarea biroului necesita o buna organizare pentru ca totul sa se desfasoare fara probleme. O echipa specializata poate planifica in detaliu si ghida intregul proces.Astfel, potentialele probleme pot fi anticipate, se va tine cont de timp si buget, iar angajatii isi pot desfasura activitatea cu o intrerupere minima.Firmele profesioniste de mutari se vor ocupa de la intocmirea inventarului obiectelor, impachetare, transport pana la despachetare si reasamblare si de orice altceva este nevoie pentru o relocare usoara.Datorita experientei acumulate in mutari birouri, firmele specializate planifica, organizeaza si finalizeaza la timp intreg procesul de mutare dupa detaliile stabilite.Firma mutari - Relokat ofera chiar si servicii de depozitare, acolo unde acest serviciu este solicitat.Echipa care se va ocupa de mutarea unui birou este formata din personal calificat in demontare si montare mobila, impachetare mobila si obiecte personale, precum si specialisti in mutari componete IT sau aparatura electrica si electrocasnica.De asemenea, echipa se va ocupa si de impachetarea documentelor si a obiectelor adiacente.Cutiile vor fi etichetate corespunzator, evitand astfel pierderea obiectelor sau documentelor.Firmele specializate in mutari va vor pune la dispozitie si un consultant in domeniul mutarilor care va va ghida pe intreg procesul mutarii.Datorita experientei si echipamentului folosit firmele specializate in mutari sunt mult mai eficiente si rapide, iar probabilitatea ca obiectele sa ajunga la destinatie in stare functionala este mult mai mare.Firmele specializate in mutari se straduie sa ofere cilentilor servicii de cea mai buna calitate. Protejarea bunurilor ce sunt mutate reprezinta o prioritate. Astfel, majoritatea firmelor folosesc folie stretch, folie buble, paturi speciale pentru protejarea mobilierului si a obiectelor fragile, cutii speciale de carton de difertie tipuri si dimensiuni si ambalaje de hartie.De asemenea, echipa care se va ocupa de mutare va avea grija ca mobilierul sa fie transportat in maxima siguranta. In acest sens, firmele specializate in mutari au la dispozitie masini adecvate pentru orice volum de marfa care urmeaza a fi transportat.Mutarea sediului unui birou presupune, de asemenea, dezasamblarea si reasamblarea mobilierului companiei. Nimic mai simplu daca apelezi la profesionisti!O echipa formata din personal calificat in demontare si montare mobila si echipati cu uneltele necesare se vor ocupa de acesta operatiune.In cele mai multe cazuri, aceasta echipa are o experienta in domeniu de cativa ani (insumand un numar mare de piese de mobilier montate si demontate) si o multitudine de cunostinte in ceea ce priveste ansamblarea mobilierului chiar si in cazul proceselor mai complexe, scutindu-va astfel de multe batai de cap.Firmele specializate in mutari va vor oferi garantia ca obiectele mutate vor ajunge la destinatie in deplina siguranta.Prin serviciile profesionale de impachetare/despachetare, montare/demontare, transport si manipulare, echipa care sa va ocupa de relocarea biroului dumneavoastra va efectua fiecare operatiune dupa un plan bine pus la punct, cu echipamente moderne si cu o maxima atentie deoarece siguranta bunurilor primeaza.Sintetizand, apeland la o firma specializata in mutari, clientul nu va depune nici un efort. Echipa desemnata sa se ocupe de mutare va face toata treaba. Se va prezenta in ziua stabilita la locatia desemnata de client, va demonta si impacheta obiectele de mobilier si le va transporta la noul sediu.La destinatie, angajatii firmei specializate in mutari vor descarca obiectele si vor remonta mobilierul astfel incat activitatea sa poata fi reluata cat mai curand!