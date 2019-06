Afacerea care sfideaza timpurile moderne - productia de vesminte si articole bisericesti

In ceea ce priveste imbracamintea unui preot sau a altor fete bisericesti Sfantul Sinod are prevederi stricte. Exista o componenta a tinutei, aceasta trebuie respectata atunci cand se desfasoara activitati specifice, cum ar fi slujirea in biserica.Pentru ca sunt o impunere practic pot fi considerate elemente absolut necesare celor care slujesc. Achizitia lor este de cele mai multe ori pusa pe seama purtatorului, care se descurca pe cont propriu, dupa cum isi si administreaza singur parohia. Crilovic este unul din producatorii titani ai aceste nise. Activitatea sa dateaza din 1982, au asadar experienta si traditie. In mare parte munca lor se refera la croitorie si design, dar ceva mai mult decat in stil clasic. Vesmintele sunt compuse din elemente specifice, niciodata altele, ceea ce difera fiind doar la capitolul modele, culori si imprumeuri.Din punct de vedere spiritual, se considera ca vesmintele preotilor sunt purtatoare de har, de unde si necesitatea ca inca din faza de productie, sa fie realizate de persoane atent selectate. Asadar cu o incarcatura aparte, aceasta misiune pune mare greutate pe umerii celor care realizeaza o astfel de tinuta. Acesta este unul din motivele pentru care nu oricine s-a inscris in cursa pentru a fi producator de vesminte preotesti.Ce s-a schimbat de-a lungul timpul in acest domeniu se refera la calitatea lucrarilor, intrucat au aparut materiale mai scumpe, variate, texturi diferite care permit acum ca vesmintele sa fie realizate si tinand cont de adaptarea la conditiile de mediu. Se tine cont si de faptul ca sunt mai multe elemente vestimentare suprapuse. Pentru cele de vara se vor folosi materiale usoare, pentru confortul termic.Cat despre modele, se stie ca acest domeniu este unul creativ. Nu lipsesc aproape niciodata aplicarea de modele brodate sau tesute ale simbolurilor de tip cruce si nu numai, pe tiv. Vesmintele sunt decorate cu franjuri, se pune mare accent pe auriu si in variante estetice de actualitate felonul poate avea pe spate icoane diverse atent lucrate dupa tehncii diverse.Acelasi producator dispune si de alte oferte - obiecte bisericesti marca Crilovic insemnand seturi textile decorative si simbolice pentru lacasurile sfinte. Poate fi vorba de acoperamintele pentru masa din altar, pentru vasele cu sfintele daruri, de prapuri, perne si alte obiecte utile in biserici, la slujbe, procesiuni etc. Acestea pastreaza de asemenea un set de reguli, sunt decorate, brodate cel mai adesea si alese dupa preferinte de culoare.Brandul este unul solid. A ajuns sa fie acea poveste de succes care continua cu traditie o meserie ce se pare ca este incununata de succes si innobilata de functionalitate si importanta lucrurilor realizate - hainele purtate de preoti au o insemnatate aparte, una deosebita pentru slujitori.Noutatea cu care a tinut pasul acest producator se refera la utilaje, la dotari corespunzatoare ce pot suplini o mare parte din munca. Spre exemplu broderia in trecut ce se putea realiza exclusiv manual, acum este realizata de masini moderne, programate, eficiente pentru ca timpul de executie este semnificativ mai mic.Desi un avantaj este ca tinutele de acest gen sunt conservatoare si nu se schimba precum moda, misiunea unui astfel de producator are legatura cu strictetea unor dogme specifice domeniului. Este o munca sacra, ce are la baza fundamente teologice. Ca drept dovada a modului in care se supune acestora, producatorul reuseste sa isi faca si o reputatie in domeniu. Calitatea vesmintelor este o carte de vizita, precum si modelele propuse, de inspiratie istorica de ce nu, facandu-se o conexiune cu traditia si istoria religiei.Crilovic poate executa si la comanda obiecte bisericesti si vesminte ce tin cont de modele dorite. Iata un alt avantaj oferit celor care continua sa fie clienti fideli si sa ajute brandul sa isi duca munca si traditia mai departe.