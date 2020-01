Afaceri de 1 milion de lei in 2019 pentru Acvatic Bebe Club, locul unde bebelusii invata sa inoate

Aproape 30% din cifra de afaceri provine de la salina amenajata special pentru copii in incinta clubului.Constientizarea riscurilor de inec in cazul copiilor, precum si cautarea de alternative de petrecere a timpului liber pentru cei mici sunt principalele motive care au dus la cresterea numarului de copii care au frecventat cursurile Acvatic Bebe Club, unul dintre putinele cluburi la nivel national dedicate educatiei acvatice a bebelusilor.Peste 25% dintre clientii din 2019 au venit prin recomandari ale clientilor mai vechi, iar cel mai solicitat abonament a fost cel de 12 sedinte, cu o valoare medie de 2.100 de lei.", a precizat60% dintre copiii care participa la lectiile de educatie acvatica au varste intre 4 si 36 luni, mai mult de jumatate avand pana in 2 ani. 22% dintre copii continua lectiile in medie 2 ani.Lunile preferate pentru a incepe cursurile ABC sunt aprilie si iulie in cazul copiilor cu varsta peste 2 ani, astfel incat copiii sa fie pregatiti pentru vacanta de vara, respectiv septembrie in cazul copiilor cu varsta de pana la 2 ani, cand parintii cauta metode alternative pentru petrecerea timpului liber odata cu schimbarea anotimpurilor.Specificul cursurilor Acvatic Bebe Club este de predare 1 la 1, fiecare cursant avand un instructor dedicat.Pentru 2020, clubul de educatie acvatica vizeaza o crestere de 15% a cifrei de afaceri, dar si o extindere la nivel local si national.", a mai precizat Carmen Dumitru. Clubul de educatie acvatica a fost infiintat in 2012, fiind dedicat, de la inceput copiilor cu varste intre 4 luni si 4 ani.In cei peste 7 ani de activitate, peste 2.000 de copii au urmat lectii de inot la ABC, cu beneficii vizibile in dezvoltarea fizica, psihica si emotionala. Mai mult, studiile spun ca participarea la lectiile de inot poate reduce riscul de inec al copiilor cu varsta cuprinsa intre 1 si 4 ani cu 88%.Clubul de educatie acvatica dispune de o sala de asteptare si de o zona de adaptare treptata la temperatura din zona bazinului, respectiv exterioara. ABC este singurul club de profil din Bucuresti unde tratarea si dezinfectia apei se realizeaza prin intermediul unei instalatii mixte bazate pe UV si ozon, cu efect direct asupra calitatii apei si a aerului din jurul piscinei.Prin sistemul de ventilatie si dezumidificare, se pastreaza permanent un microclimat ideal pentru desfasurarea programelor de educatie acvatica. Temperatura apei are constant o valoare cuprinsa intre 31,5 si 32 grade, iar cea a aerului intre 32,5 si 33 grade.