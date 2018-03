Afla cine sunt cei mai puternici antreprenori din Romania

Cristian Constantinescu - antreprenor si angel investor,

- antreprenor si angel investor, Sorin Stoica - fondator Eturia,

- fondator Eturia, Sergiu Biris - fondator Trilulilu, LiveRail si Zonga,

- fondator Trilulilu, LiveRail si Zonga, Octavian Badescu - Antreprenor,

- Antreprenor, Oliver Bauer - proprietar si enolog Crama Bauer.

Vino la conferinta, organizata de revista Biz la ARCUB Gabroveni pe 28 martie, sa-i cunosti si sa inveti de la ei ce inseamna sa faci business in 2018!In cadrul evenimentului se va lansa cea de-a doua editie a cartii "Antreprenori de Romania", care grupeaza pe judete companiile antreprenoriale romanesti cu cea mai mare cifra de afaceri.Anuarul include doar companii cu actionariat local, care nu apeleaza la structuri de actionariat de tip offshore, numele actionarilor, pachetul de actiuni detinut de fiecare in parte, orasul in care isi desfasoara activitatea, numarul de angajati, cifra de afaceri si domeniul de activitate."Antreprenori de Romania" este un proiect Biz realizat in parteneriat cu UniCredit Bank.Evenimentul ADN Antreprenor 2018 reuneste nume puternice din mediul de afaceri din Romania:Alaturi de antreprenori de top, evenimentul aduce in prim plan sfaturi relevante si tendinte de la specialisti si profesionisti din mediul de business din Romania, precum- director general Coface Credit Management Services;- Economist-sef ECE, UniCredit Bank.Mai multe detalii despre program si speakeri regasiti pe site-ul evenimentului ADN Antreprenor