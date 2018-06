Ai un business sau detii o pozitie de manager in cadrul companiei? Nu lasa sa-ti scape noul eveniment pe care ti-l dedicam!

Woman2Woman.ro organizeaza pe 21 iunie 2018 a VIII-a editie a conferintei Femei de cariera, avand ca tema antreprenoriatul si succesul in afaceri. Evenimentul are loc in Bucuresti, la Premier Palace Hotel & Spa.Iti pregatim informatii care te vor ajuta in business-ul tau si speakeri care iti vor raspunde intrebarilor pe care le ai cu privire la crearea si cresterea unei afaceri.Achizitioneaza-ti biletul la! Intra in pagina evenimentului si achizitioneaza-ti biletul la evenimentul care iti ofera informatii necesare pentru dezvoltarea si cresterea unei afaceri.Woman2Woman.ro organizeaza, incepand cu anul 2013, conferintele tematice menite sa ajute femeile sa evolueze si sa fie la curent cu domenii precum business, sanatate, parenting.Conferintele Woman2Woman.ro sunt dedicate cititoarelor noastre mai vechi sau mai noi si, in general, tuturor femeilor interesate de cariera, familie, sanatate si dezvoltare personala.Evenimentul este sustinut de partenerii: Answear.ro, Hotel Iaki Mamaia si SEOmark.ro, dar si de partenerii media: 9am, Acasa.ro, Afaceri si leadership femin.ro, Business24, Comunicatedepresa.ro, Fashion8, LivePR, Mujer.ro, Garbo, Kudika, PR2Advertising.ro, Ziare.com.Mai multe detalii gasesti in pagina evenimentului