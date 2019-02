Antreprenor elvetian in Romania, despre problemele tarii noastre: Nu e nevoie sa reinventam roata pentru a le fata face cu brio #Interviu

Pentru inceput, va invitam sa ne spuneti povestea dumneavoastra de succes.

Cand ati realizat pentru prima data ca Romania reprezinta o oportunitate de investitii?

Spuneati ca acum este cel mai bun moment pentru a investi in Romania. La ce va referiti, mai exact?

Spuneti-ne mai multe despre planurile dumneavoastra de dezvoltare imobiliara, comerciala si urbana.

Ce investitii financiare aveti in plan, in acest sens?

V-ati propus, de asemenea, sa va implicati personal in activitatea companiei nou infiintate, astfel incat sa va asigurati ca toata lumea este multumita, iar ideile dumneavoastra se transforma in idei de succes. Cum v-ati propus sa faceti asta? Luati in considerare sa va mutati in Romania?

Motto-ul dumneavoastra este "Daca vrei sa ai succes pe termen lung, atunci asigura-te ca toate partile implicate sunt fericite!". Va invit sa dezvoltam aceasta idee.

Cum v-ati ales partenerii de afaceri din Romania si care sunt planurile voastre pe termen lung, alaturi de ei?

Care sunt provocarile pe care le prevedeti in incursiunea dumneavoastra antreprenoriala in Romania? Putem face o comparatie cu Elvetia?

Claudio Cisullo activeaza in zona antreprenorialului din 1984. De-a lungul carierei sale a fondat peste 26 de companii la nivel global, in diverse segmente ale mediului de afaceri. De asemenea, Claudio Cisullo detine pozitii in mai multe consilii de administratie.El este fondatorul, proprietarul si presedintele CC Trust Group AG, compania familiei sale, o firma de investitii si consultanta cu sediul in Zug (Elvetia), precum si membru in consiliul director al mai multor companii internationale de renume.Printre altele, el este membru in consiliul director al Ringier Group, unul din cele mai importante grupuri media din Europa, precum si membru al Fundatiei pentru promovarea programului de Master in Economie si Drept al Universitatii din St. Gallen (MLE Foundation) si membru al consiliului director al New York Center for Global Enterprise.Claudio Cisullo este, de asemenea, fondator si presedinte executiv al Chain IQ Group AG, o companie de servicii independente de achizitii, activa pe 4 continente, avand 11 birouri la nivel global, servindu-si clientii din multiple sectoare economice in 20 de tari, in domeniul managementului achizitiilor. Chain IQ gestioneaza in acest moment un volum indirect de achizitii de 10 miliarde de dolari si a deschis un Service Center in Bucuresti.Antreprenorul elvetian a fondat recent ACC Investment SRL pentru investitii si proiecte in Romania, aceasta fiind cea mai noua investitie a grupului.Claudio Cisullo are o poveste de succes personala deosebita, pornind de la zero si ajungand un om de afaceri cu un succes remarcabil. El a actionat mereu dupa un singur principiu: "Daca vrei sa ai succes pe termen lung, atunci asigura-te ca toate partile implicate sunt fericite!".Ma ocup de construirea si dezvoltarea de companii inca din 1984. Intre timp, am conturat 26 de afaceri de succes pe care le-am construit de la zero si le-am dezvoltat la nivel international.Printre cele mai recente afaceri se numara furnizorul de servicii independente de achizitii Chain IQ Group, care are un birou mare in Romania si ACC Investmens SRL, o companie imobiliara cu sediul in Bucuresti.Dincolo de faptul ca sunt un antreprenor pasionat de ceea ce fac, m-am implicat mereu si in alte organizatii. Cel mai adesea am fost membru al Board-ului organizatiilor internationale, iar in acest moment fac parte din Board-ul catorva entitati regionale din cadrul uneia dintre cele mai mari corporatii media, Ringier Group, dar si din cel al Global Center din Statele Unite.Pe scurt, investesc acolo unde simt ca se pot dezvolta lucruri marete si imi face placere sa ma conectez cu oameni si idei, asfel incat sa putem dezvolta oricand ceva nou.Si sa nu uitam despre "radacinile" mele italienesti pe care le vad, intamplator, reflectate in tara voastra in foarte multe moduri.Toate acestea m-au indrumat, incet, incet, catre Romania.Romania ofera o multime de oportunitati pentru investitori si a avut una dintre cele mai mari cresteri din Europa in ultima decada. Faptul ca face parte din Uniunea Europeana a schimbat lucrurile in ochii investitorilor si, desi cresterea incepe sa se tempereze treptat, ramane o piata importanta si foarte atractiva pentru mine si afacerile mele.Din punctul meu de vedere, economia romaneasca intra in acest moment intr-o faza de consolidare. Dupa criza financiara din 2008 si tendinta descendenta care a urmat, am observat investitii substantiale si crestere economica rapida in ultimul deceniu, care s-a temperat acum pana la un anumit nivel.Unii investitori s-ar putea simti descurajati, dar eu nu sunt deloc de acord cu aceasta perspectiva. Din punctul meu de vedere toate investitiile si cresterile din trecut sunt un fundament solid pentru viitoare dezvoltari, ceea ce poate fi extrem de interesant pentru un investitor dedicat investitiilor pe termen lung, asa cum sunt eu.In conditiile in care pietele globale se confrunta cu o faza de stagnare, iar perspectiva de crestere economica a Zonei Euro se contureaza in jurul cifrei de 1,5%, nu exista nicio urma de indoiala cu privire la potentialul Romaniei.Desigur, dinamica inerenta a pietei s-a schimbat raportat la faza initiala, iar investitorii sunt nevoiti sa isi ajusteze abordarea in conformitate cu situatia.Si, de asemenea, daca priviti la toate companiile globale, veti observa ca majoritatea au venit deja in Romania sau au in plan sa vina. Si nu au cum sa se insele cu totii.Compania pe care o conduc, ACC Investments SRL, urmareste proiecte imobiliare de inalta calitate in locatii premium. Am inceput dezvoltarea in sectorul rezidential si ne consolidam prezenta si in zona de spatii comerciale.Piata romaneasca este foarte dinamica, iar noi analizam constant propuneri si idei.Din punct de vedere geografic, noi ne concentram in acest moment pe Bucuresti, dar nu excludem o eventuala dezvoltare spre alte zone, intr-un stadiu ulterior.Pentru a pastra stilul elvetian, discret, nu pot sa va impartasesc cifre din aceste afaceri, insa, asa cum va puteti imagina, zona imobiliara necesita investitii semnificative inca din prima zi. Promit, asadar, ca voi investi in continuu in cresterea afacerii mele in Romania.Sunt, intr-adevar, un antreprenor implicat. Prin simplul fapt ca am pornit de la zero si am ajuns sus, acolo unde ma aflu astazi, m-a facut sa-mi fac o idee foarte clara asupra modului in care vreau sa fie conduse afacerile mele.Dupa 35 de ani de exerienta, stiu deja foarte bine ce functioneaza si ce nu. In plus, m-am inconjurat de profesionisti cu experienta in care ma incred si pe care ma bazez. Pentru ca, pana la urma, este vorba intotdeauna despre oameni si incredere.Tocmai de aceea am alcatuit o echipa foarte puternica la Bucuresti, de care sunt foarte mandru, si alaturi de care lucrez sistematic.Inca de la inceput, mi-am dorit sa dezvolt afaceri care sa aiba un succes pe termen lung, iar acest lucru este posibil doar daca aduni in jurul tau oameni cu aceleasi valori, de dezvoltare pe termen lung.Obiectivele pe termen scurt sunt inselatoare, indiferent cat de atractiv ar fi castigul imediat obtinut. De obicei, cineva are de pierdut pe urma acestor decizii si, astfel, iti poti distruge alte oportunitati ulterioare.De-a lungul implicarii mele in afacerile din Romania, am avut oportunitatea de a colabora cu multi parteneri. In tot acest timp mi-am creat o retea de parteneri de incredere pe care ma bazez atunci cand iau decizii de investitii.Pe termen lung, asa cum am mai spus, vad foarte multe oportunitati de investitii in Romania, mai ales daca nu esti un investitor speculant ci unul care isi asuma responsabilitati si care vrei sa-ti vezi investitiile crescand si prosperand in timp.Daca privim per ansamblu, una dintre cele mai mari provocari pentru toate tarile in mod egal este incetinirea ritmului de recuperare economica la nivel global. Specialistii estimeaza ca recuperarea va avansa, insa nu la nivelul la care se spera.Pentru tari precum Elvetia, aceasta problema nu este una foarte mare, insa tarile mai tinere raman expuse.Ca orice tara, Romania are si ea propriile provocari structurale, inclusiv volatilitatea politica, dezvoltarea si intretinerea infrastructurii publice si migratia fortei de munca. Aceste probleme nu sunt banale, insa, in acelasi timp, multe societati s-au confruntat cu ele in trecut: Elvetia, Singapore si tarile nordice sunt doar cateva exemple.In alte cuvinte, nu e nevoie sa reinventam roata pentru a le fata face cu brio.