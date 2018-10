Anvergura, in topul serviciilor pentru evenimente

Din seria oamenilor care nu fac rabat la calitate, intalnim echipa Anvergura - cunoscuta deja in marile orase ale tarii pentru productii video de top, live broadcast, sonorizari, filmari aeriene si chiar voice-over.Participa si sustin din punct de vedere tehnic evenimentele si proiectele la care sunt solicitati - de la conferinte de presa, evenimente de business sau evenimente private, pana la festivaluri, concerte si nunti.In acelasi context, echipa este deja apreciata pentru faptul ca fiecare detaliu este discutat, stabilit si planificat, astfel incat, in ziua evenimentului sa nu existe confuzii sau dezorganizare:, spun membrii echipei.Echipamentele performante ale Anvergura sunt folosite, in special, in realizarea filmarilor de evenimente - cu montaj si editare video, corectie digitala de culoare si post-procesare sunet, respectiv sonorizarea evenimentului, cu boxe si subwoofere, mixere audio, microfoane, lavaliere, microfoane, head-set-uri si cabluri pentru acoperirea intregii suprafete.Indiferent de locatia evenimentului, transmisia LIVE realizata de catre Anvergura nu va fi intrerupta, avand posibilitatea de a fi preluat de televiziuni sau transmis in online pe platforme de socializare sau pe platforma proprie, la calitate FullHD sau 4K - pentru ca cei de acasa sau cei care nu au putut ajunge la eveniment din diverse motive sa va sustina si sa intre in atmosfera.", spuneLuminile, scena si chiar generatoarele de curent sunt asigurate de catre ANVERGURA - de la reflectoare de televiziune de diferite intensitati, lumini de decor, LED-uri de diferite culori, Moving Beam-uri, pana la mixer de lumini, lumini arhitecturale si softbox-uri pentru studio - avand rolul de a complete cadrul.De asemenea, se inchiria si echipamente audio-foto-video : incepand cu aparate foto-video, DSLR/Mirorless, obiective, lumini sau drone, pana la sisteme de transmisie LIVE, macara TV, decor si sisteme de stabilizare - toate la preturi accesibile, pentru orice tip de eveniment.Spre deosebire de alte companii, atunci cand vine vorba despre transmisiuni live prelungite sau situatii care necesita mai mult timp si implicare, ora din contract nu conteaza pentru ei:", spune Sebastian Iosub, Anvergura.".In final, cert este ca viitorul pare sa fie promitator in ceea ce priveste transmisiunile live, modul de organizare poate fi imbunatatit, iar alegerile pot fi luate mai repede. Mai ales cand stii deja despre Anvergura.Pentru proiecte, materiale sau chiar si o vizita la studio, ii gasesti pe Bulevardul Theodor Pallady din Bucuresti. Sau la orice eveniment de anvergura din tara.