Aur vs. Petrol vs. Bitcoin

Bitcoin este diferit

In sensul abstract, toate trei necesita descoperirea de noi resurse, au avut preturi foarte fluctuante de-alungul istoriei si au fost catalogate ca 'investitii nesigure' la timpul lor.Exista diferente cruciale intre aceste trei active, in special atunci cand trebuie sa analizam ce se intampla cu oferta dupa o crestere de pret.In primul rand, petrolul. Cand pretul petrolului incepe sa creasca exista un raspuns evident al producatorilor. De ce? Evident, exista motive mai puternice pentru o productie crescuta: pretul cu care poate fi vandut barilul este mai mare deci profiturile mai mari.Odata ce productia incepe sa exceada cererea se observa o scadere evidenta a pretului. Ne mai fiind atat de profitabil sa scoti petrol la suprafata, productia incepe sa scada. Dupa ce pretul incepe sa recupereze, gratie in mare parte restrictiilor sau inverventiilor politice si economice, producatorii incep din nou sa foreze.Acelasi lucru se aplica si in cazul aurului . Spre exemplu, incepand cu anul 2008 productia de minereu de aur a fost foarte scazuta gratie pretului mic pe care il observam de-alungul perioadei 1998-2008. Dupa ce pietele au inceput sa impinga pretul aurului in sus (vezi criza financiara si vanatoarea dupa active stabile in care sa investesti banii) productia a inceput sa creasca si ea simtitor.2012 marcheaza o stagnare si chiar o usoara scadere a pretului, pietele se linistesc, oamenii incep sa reintre pe un fagas normal dupa criza financiara, iar productia urmeaza si ea acelasi trend.In schimb in cazul bitcoin situatia este exact invers. In 2010, cand castigurile pentru minare erau mari, preturile erau scazute. In timp ce preturile au urcat astronomic, castigurile din minare au scazut drastic. Nu exista aceeasi relatie ciclica intre productie si cerere pe care o gasim in cazul aurului si petrolului.Este o caracteristica de baza a modului in care functioneaza bitcoin. Castigurile din minare se injumatatesc la fiecare 210,000 de blocuri ce sunt minate. In prezent, castigul este de 12.5 monede pentru un bloc minat. Se estimeaza ca pana in Mai 2020 castigul pe bloc minat sa fi sczaut la 6.25 monede.Cum vor mai face minerii bani dupa ce recompensele pe bloc se vor fi terminat in totalitate in 2140? Prin taxe de tranzactionare. Cei ce mineaza aur, spre exemplu, nu pot controla procesul de vanzare si cumparare a produsului pe care il produc.In schimb, minerii de bitcoin pot taxa pentru confirmarea minarii. O paralela in lumea activelor fizice ar fi: Platformele petroliere percep taxe fiecarui cetatean care detine un automobil pentru ca foloseste benzina produsa din petrolul extras de patforme. Pare de domeniul fantastic, dar iata ca tehnologia ne demonstreaza contrariul.Cum inflatia Bitcoin tinde usor, dar sigur spre o panta descendenta, taxele de tranzactionare sunt singurele care pot pastra sistemul inca pe roate dupa ce recompensele pentru blocurile minate se vor fi miscsorat sau vor fi eliminate in totaliate in viitorul indepartat.Aurul si petrolul sunt resurse ce nu au o data fixa de terminare, chiar daca stim ca sunt finite nu stim cand se va descoperi ultimul zacamant de petrol sau cand va fi inchisa ultima mina de aur. Avansul tehnologic ne permite sa descoperim noi si noi zacaminte ce pot fi exploatate.Pe de alta parte stim exact cati bitcoini pot fi minati, cati mai sunt de minat si cat de greu va fi sa-i minam odata cu trecerea timpului. Acest fapt face Bitcoin o investitie foarte diferita de cele in resursele clasice cu care este atat de des comparat.Daca esti interesat sa afli cum se cumpara bitcoin poti consulta o lista cu cele mai de incredere exchangeuri pe site-ul BitcoinNews.ro