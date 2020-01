Barrier Vacuum Bags, producator de pungi vid din Iasi, isi extinde operatiunile: sediu nou si echipa mai mare

Noul spatiu este construit dupa o arhitectura moderna si are o suprafata de aproximativ 600 de metri patrati. Amenajarea sa a presupus o investitie de 500.000 de euro.Cladirea a fost proiectata de un arhitect care a integrat principiile si valorile companiei, astfel incat constructia sa reprezinte cat mai bine Barrier Vacuum Bags.Stilul folosit este unul sobru si modern in acelasi timp, cu suprafete vitrate mari, care arata deschidere si perspectiva noua.Sediul integreaza atat partea de birouri, respectiv operatiunile logistice, cat si hala de productie, fiind dispus pe doua niveluri.Odata cu aceasta relocare, prin proximitatea fata de soseaua de centura a Iasiului, Barrier Vacuum Bags a reusit sa organizeze mai bine atat fluxul de productie, cat si pe cel operational, ajungand la rezultate de lucru si financiare mai bune.", a declaratCladirea urmeaza sa fie echipata cu panouri fotovoltaice, pompe de caldura si ventilatie cu un sistem automatizat.Compania planifica pentru anul acesta extinderea in special in ceea ce priveste operatiunile, structurarea activitatii si divizarea pe mai multe departamente. De aceea, are in vedere si cresterea numarului de angajati.In prezent, echipa Barrier Vacuum Bags este formata din noua persoane, la care se vor adauga patru specialisti pentru pozitii de management, in departamentele de marketing si financiar.Cifra de afaceri pentru anul 2019 a ajuns la aproximativ 1,2 milioane de euro, iar pentru 2020 compania isi propune o crestere de 10%.Barrier Vacuum Bags opereaza atat pe piata din Romania, cat si pe piete din strainatate, pentru companii precum Amazon in Germania, Marea Britanie si Franta, si este singura companie din regiunea Moldovei care produce pungi vid (vacuum) cu bariera pentru aparate de vidat. Compania mai are in portofoliu si alte produse, disponibile pe https://www.pungi- consumabile.ro/ Barrier Vacuum Bags este o companie cu capital romanesc, producatoare de pungi vid (vacuum) cu bariera pentru aparate de vid. Este singura de acest tip din Moldova, astfel ca opereaza atat pe plan local, cat si in alte tari din Europa.Clientii pe care ii vizeaza sunt din sectorul alimentar, dar si automotive sau aerospace, unde a avut colaborari cu Aerostar Bacau, Airbus Helicopters Romania.Compania produce si pungi antistatice ESD pentru ambalarea componentelor electronice. Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul companiei, https://vacuum-bags.ro/ sau pe https://www.pungi-consumabile.ro/