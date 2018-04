BusinessDrive startUp merge la Timisoara pe 25 aprilie

Formatul original al evenimentului combina dinamismul si suspansul unei sesiuni live de pitching de proiecte cu interactivitatea unei runde de simulare de business, ce antreneaza atat concurentii, cat si publicul spectator din sala sau online.Proiectul, conceput ca o extindere fireasca spre zona de start-up a programului mini-MBA BusinessDrive , pe care consultantul de business Dragos Popescu si antreprenorul in serie Marius Ghenea il deruleaza deja cu succes de mai bine de 5 ani, pune la dispozitia antreprenorilor acces la finantarea, resursele sau canalele de promovare de care au nevoie, dar si know-how de managementul afacerilor si mentorat de business.Patru antreprenori si Business Angels de notorietate alcatuiesc juriul editiei BusinessDrive startUp din 25 aprilie, de la Timisoara: Dragos Anastasiu (Tui / Eurolines), Ovidiu Sandor (Mulberry Development), Felix Patrascanu (FAN Courier) si Marius Stefan (Autonom).Cei patru vor evalua, in cadrul sesiunii de pitching moderate de Marius Ghenea, proiectele sau ideile de afaceri prezentate de concurenti, dupa care isi vor alege, fiecare, cate un finalist cu care vor intra, in partea a doua, in competitie alaturi de intreaga audienta, gestionand o afacere pe o piata virtuala generata de aplicatia software BusinessDrive La fel ca in viata reala, vor exista castigatori, atat dintre concurenti - ce vor primi finantare, resurse si know-how pentru proiectele lor, dar si dintre participantii din public - ce vor fi premiati cu vouchere de discount la programul mini-MBA BusinessDrive si alte premii.Inscrierea in concurs a proiectelor/ideilor de business, dar si a participantilor din public se poate face pana pe 10 aprilie 2018 pe site-ul http://businessdrivestartup.ro , unde se gasesc si informatii detaliate despre formatul evenimentului.