Care sunt cele mai apreciate beneficii extrasalariale pe care le ofera companiile de top

Totusi, organizatiile care folosesc beneficiile ca instrument strategic de recrutare si retentie a talentului din organizatie au raportat un nivel mai ridicat de performanta si un randament peste medie in ceea ce priveste recrutarea si retentia angajatilor, in comparatie cu organizatiile care nu au oferit beneficii extrasalariale, subliniaza un raport de cercetare sustinut deIn Romania multe companii ofera diverse beneficii pentru motivarea angajatilor. Iata care sunt cele mai raspandite optiuni:Sunt cele mai populare tipuri de beneficii extrasalariale oferite de angajatori, iar din 2015 exista si in varianta electronica, denumite carduri de masa. Cardul de masa este mai usor de folosit decat varianta tiparita a tichetelor si scurteaza si timpul de cumparare, fiind eliminata etapa de verificare si numarare a tichetelor de catre casier.In acelasi timp, angajatii pot plati contactless, fara sa mai achite diferenta care depaseste suma tichetelor si pot verifica in orice moment suma ramasa, daca si-au descarcat pe telefon aplicatia cardului.Atat tichetele de masa tiparite, cat si cele electronice sunt beneficii care cresc puterea de cumparare a produselor alimentare, facand parte din strategia angajatorilor de promovare a unui stil de viata sanatos.Companiile din Romania incurajeaza un stil de viata activ in randul angajatilor prin oferirea de abonamente la salile de sport ca parte din pachetul de beneficii. Acest tip de recompensare a aparut dupa ce s-a observat o corelatie pozitiva intre stilul de viata activ al persoanelor si performanta lor la locul de munca.Aceste programe care sustin mentinerea in forma a angajatilor sunt concepute sa ii ajute la reducerea stresului si a anxietatii. De exemplu, orele de yoga si meditatie ii invata pe angajati sa isi gestioneze emotiile si sa se relaxeze. In aceasi timp, efortul fizic contribuie decisiv la sanatatea sistemului cardiovascular, iar exercitiile de stretching au un efect benefic asupra coloanei vertebrale.Sunt un alt beneficiu pe care multe companii le ofera pentru a-si motiva si mentine angajatii. Acestea ofera posibilitatea angajatului sa acceseze servicii de medicina moderna, in cadrul clinicilor private.Pe de alta parte, in functie de tipul asigurarilor medicale, acestea pot fi extinse si asupra altor membri ai familiei si, de obicei, includ: controlul anual preventiv, consultatii la diferite specializari medicale, analize si alte tipuri de servicii medicale.Este bine de stiut ca, in functie de pachetul de asigurari medicale ales, anumiti angajati pot beneficia de compensatii la operatii, tratamente, vaccinuri sau nasteri. Mai mult decat atat, unele servicii medicale pot fi accesate si in afara tarii, in functie de conditiile asiguratorului.Alte tipuri de beneficii care ii incanta pe angajati sunt abonamentele la retelele de biblioteci, cursurile sau voucherele lunare cu reduceri pentru care pot opta in functie de preferinte.Intr-o piata de munca competitiva, care este mereu in cautare de talente carora sa le atraga atentia, este necesar ca pachetul de beneficii oferit sa fie in primul rand adaptat la nevoile angajatilor.