Care sunt trasaturile ce descriu un furnizor bun?

Care sunt trasaturile care caracterizeaza un furnizor bun?

Categorii de furnizori

Cum pui in balanta toate aceste criterii nu depinde decat de strategia pe care ai decis sa o adopti cu privire la business-ul tau. O abordare inteleapta privind alegerea furnizorului te poate ajuta sa patrunzi in mintea clientului, intelegand modul in care iti percepe el produsele atunci cand se decide sa le cumpere.Multi antreprenori se concentreaza pe un singur aspect atunci cand vine vorba despre alegerea furnizorilor, si anume pretul. Desigur ca nu este deloc de neglijat plata facturilor, insa exista si alte criterii de selecte destul de importante, intrucat parteneriatul cu un furnizor bun implica mult mai mult decat pretul de achizitie.Dincolo de preturi si de calitate, increderea este elementul cheie demn de luat in considerare. Furnizorii buni isi tin promisiunea si livreaza la timp numarul sau cantitatea de produse. Uneori, este mai rentabil sa incepi colaborarea cu furnizori mari, cum ar fi mileniumshopping.ro Asta pentru ca in cazul in care ceva merge prost ei sunt capabili sa isi onoreze contractul fata de toti clientii. Cu toate acestea, nici furnizorii mai mici nu sunt de neglijat. In acest caz te bucuri de avantajul unei atentii sporite, implicit servicii mai bune si mai fiabile, deoarece responsabilitatile unei companii mici sunt considerabil mai limitate. In situatia de fata este mai indicat sa imparti comenzile intre 2 furnizori mai mici ca sa nu ramai descoperit niciodata.Nu multa lume acorda importanta acestui indicator pretios,. Ar trebuie sa ai in vizor furnizori care sunt de ceva timp in afaceri si nu isi schimba domeniul de activitate o data la cativa ani.Reputatia solida si un portofoliu vast de clienti sunt semne care promit ca furnizorul respectiv este stabil financiar si nu numai. Tine cont si de propria experienta pentru ca, de exemplu, un furnizor care livreaza comenzile cu mult inainte de termenul stabilit poate indica nevoia urgenta de a-si accelera veniturile, respectiv incasarile de numerar.Ia in considerare sifurnizorilor. Un importator indepartat iti poate livra marfurile comandate intr-un timp mai indelungat. Nu sunt de ignorat nici costurile de transport, care te pot solicita ceva mai mult, iar in timp acest lucru se resimte asupra bugetului afacerii tale.Un furnizor indepartat poate deveni o problema reala cu care te confrunti atunci cand ai nevoie de ceva in timp util, ca urmare a naturii afacerii. Inainte de a bate palma, stabileste politicile parteneriatului, in sensul ca este posibil sa iti aplice niste reduceri in cazul unor comenzi frecvente si substantiale. Exista si posibilitatea sa combini doua sau mai multe comenzi, deci ai sanse sa economisesti timp si bani la livrare.Nu uita de. Vei dori sa ai furnizori capabili sa iti ofere cele mai bune produse si servicii. Acestia trebuie sa iti poata oferi conditii financiare cat mai atractive care sa iti ofere cel putin un pas inaintea concurentilor. In fond, este vorba despre cresterea ambelor afaceri implicate in acest parteneriat, deci numai o echipa dispusa si dornica sa lucreze cu tine trebuie sa iti starneasca interesul.Trebuie sa stii de la bun inceput ca furnizorii se impart in 4 categorii generale. Este vorba despre producatori, distribuitori, artizani independenti si nu in ultimul rand, surse de import sau importatori.De regula producatorii vand la preturi convenabile - exceptie face cazul in care locatia comerciantului creste costul transportului de marfa. Distribuitorii sunt cei care cumpara cantitati mari de marfa de la mai multi producatori si le pun spre vanzare catre retaileri.Transportul accesibil si timpul de livrare benefic al unui distribuitor din apropiere echilibreaza costul mai ridicat al produselor si serviciilor. O categorie relativ restransa o constituie mestesugarii independenti care isi vand produsele la targuri sau prin intermediul unor interpusi, cum ar fi diversi reprezentanti.Sursele de import sunt la indemana si preferate de majoritatea antreprenorilor, indeosebi detinatorii magazinelor de haine. Este destul de incomod sa calatoresti in strainatate ca sa achizitionezi necesarul de marfuri.De exemplu, mileniumshopping.ro se ocupa de peste 10 ani cu sortarea, ambalarea si vanzarea hainelor second hand la kilogram prin curier. Este o companie care isi aduce aportul la succesul afacerilor cu haine la mana a doua prin produsele de calitate si servicii de top.Exista posibilitatea sa dai comanda online, ceea ce inseamna ca primesti marfa comandata la termenul stabilit. Asta desigur, dupa ce in prealabil ai consultat lista de produse cu preturile aferente si ai selectat marfa pe care iti doresti sa o achizitionezi. Poti urmari expeditia, pentru a fi la curent cu traseul parcurs de sofer.Mileniumshopping.ro este doar o recomandare, te poti documenta mai mult pe internet sau din alte surse despre alti posibili furnizori. Important este ca acestia sa intelegea nevoile tale si sa iti propuna solutii cat mai avantajoase pentru ambele parti. Daca deja ai gasit un furnizor pentru afacerea ta, pastreaza deschise si alte optiuni. Nu se stie niciodata cand furnizorul de care depinzi da faliment sau creste brusc pretul.