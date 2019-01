Ce avantaje au firmele care au sediul in interiorul parcurilor de birouri

Ce alte criterii trebuie sa urmareasca firmele aflate in cautarea unui sediu

Dupa parerea omului de afaceri Liviu Tudor, cel mai mare proprietar roman de birouri, companiile aleg varianta inchirierii si datorita altor beneficii pe care le ofera parcurile de afaceri Antreprenorul crede ca peste 20 de ani, toate proiectele de birouri vor avea spatii de coworking, piscina si alte beneficii care sa faca munca la birou atractiva, in conditiile in care multi angajati prefera deja sa lucreze de acasa, munca de la distanta fiind de altfel reglementata in Romania de la inceputul lui 2018.Prima piscina exterioara inconjurata de o pista de alergare dintr-un parc de birouri din Romania a fost deschisa deja in luna septembrie. Este vorba despre parcul de afaceri West Gate, detinut de Genesys Property, companie fondata de Liviu Tudor.Inainte sa inchirieze, firmele aflate in cautarea unui nou sediu trebuie insa sa ia in considerare si alti factori.Pentru multe companii, foarte important este accesul la comunitatea de business, in interiorul parcurilor de birouri fiindu-le mai usor sa gaseasca parteneri de afaceri. Important este si designul birourilor, unul dintre aspectele la care sunt atenti cei mai buni angajatori. Suprafata birourilor, culorile, lumina naturala - toate influenteaza productivitatea angajatilor.In sfarsit, companiile trebuie sa tina cont si de tendinte, cu alte cuvinte ar putea sa arunce un ochi si la alegerile pe care le fac alte companii, mai ales daca este vorba despre competitori.