Cel mai mare magazin online de materiale textile si-a previzionat o crestere de 20% a cifrei de afaceri in 2019

Tesaturi din bumbac, damasc, finet, diftina, poplin, tercot

Catifea, dantela, paiete, dantela cu paiete, dantela brodata, stofe

Tesaturi sintetice, crep satin, captuseala, brocard, voal, voal de matase, lycra, matase, satin, tiul, tafta, lurex si lame

Covoare, plusuri pentru decoratiuni si tapiserii, stofa pentru mobila si altele.

Sunt firme care au magazine online de materiale textile, tesaturi si care, in plus, prezinta deja produsele lor in showroom-uri. Cel mai mare magazin online de materiale textile din tara expune produsele pe Tesaturi-Textile.ro si apartine firmei UNICO S S.R.L. din Hunedoara, infiintata in anul 1992, care are activitate si in Timisoara.Acest magazin online - care ofera intotdeauna clientilor tesaturi de cea mai buna calitate din import - a inregistrat o crestere a cifrei de afaceri in 2018 de 22% pana la 2,5 milioane lei, iar pentru anul 2019 si-a previzionat o crestere de 20% a cifrei de afaceri pana la 3 milioane lei.Pana in 2019 se estimeaza depasirea numarului de 10.000 de colete livrate direct la adresa clientilor prin firmele de curierat Urgent Cargus, Fan Courier. De asemenea, se prevede o crestere a numarului de expeditii cu 35% pana la 8000.In anul 2018 s-au facut investitii de 100.000 euro in platforma online si in deschiderea unui showroom cu suprafata de 200 mp, in Timisoara.Pentru anul 2019 investitiile vor fi de 120.000 euro in markenting, in platforma online si deschiderea unui nou showroom.Asa cum arata datele, acest magazin este de succes in primul rand pentru ca are un standard ridicat de calitate, comercializeaza:Din aceste categorii de produse, cele mai vandute au fost urmatoarele tipuri de materiale textile: sifon satinat imprimat, bumbac cu motive traditionale, bumbac imprimat, paiete cu franjuri, tafta duchess, dantela 3D verde, dantela roz prafuit cu margele si altele.De asemenea, s-au vandut foarte bine sicare sunt confectionate din bumbac satinat, din bumbac creponat satinat, bumbac dublu satinat si care sunt la preturi promotionale si acum. Avantajul la aceste produse este ca pretul se poate negocia daca se achizitioneaza mai multe articole de acest fel.In structura tipurilor de fibre intrebuintate la confectionarea unor tesaturi se detaseaza, dupa cum este si de asteptat, cele naturale, cum sunt: bumbacul, inul, matasea. Culorile preferate de cumparatori sunt alb, gri, bej, verde, nuantele pastelate, dar si imprimeurile 3D, care sunt extraordinare.Tesaturile din bumbac 100% sunt durabile, incredibil de versatile, se pot utiliza in diferite scopuri, sunt tesaturi pentru lenjerii de pat, pentru confectii, fete de masa, prosoape, goblenuri, costume populare, saltele, impermeabil pentru terase si altele.Tesaturile din bumabc satinat sunt netede, potrivite pentru haine, lenjerii de pat, decoratiuni interioare. Au un efect deosebit, sunt placute la atingere pe piele, de aceea sunt preferate mai ales pentru lenjeria de pat. Astfel de materiale cuprind modele indraznete si atemporale, modele inspirate din natura si care sunt in trend in acest an.Designul tesaturilor din bumbac include modele foarte frumoase pentru toate gusturile care au un stil simplu, dar in acelasi timp fascinant. Sunt tesaturi in culori bogate si vesele, cu imprimeuri superbe, cu motive florale, geometrice, traditionale etc.Stofele sunt si ele apreciate, pot reprezenta o modalitate usoara de a crea costume, paltoane, articole de imbracaminte exterioara. Colectia de stofe continua sa farmece an de an prin calitate, design si culori interesante.Toate materialele comercializate de acest magazin online sunt de inalta calitate, sunt produse cu un design foarte frumos, care combina intr-un mod deosebit nuante de culori fabuloase, in tendintele modei din acest an.In prezent, acest magazin are ocare sunt foarte apreciate pe piata occidentala si care se comercializeaza si la noi in tara la preturi accesibile. Fiecare comanda este livrata imediat, in cel mult 24 de ore, prin firme de curierat rapid.Colectia bogata de tesaturi si materiale prezentata de acest magazin online evolueaza in mod constant, este partial reinnoita de la an la an si desigur completata cu noi produse care sunt in tendintele modei. Acest magazin are aproape toate tipurile de tesaturi, are numai aprecieri pozitive de la mii de clienti.Toate tesaturile sunt realizate impecabil, la standarde de calitate inalta. Acest lucru se poate observa imediat pe site, pentru ca toate materialele alcatuiesc o colectie variata de produse, de cea mai inalta calitate in ceea ce priveste conceptia artistica si tehnica executiei.