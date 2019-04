Cele mai importante riscuri pe care trebuie sa ti le asumi atunci cand vrei sa lucrezi independent

Nu toti clientii vor fi la fel de seriosi ca tine

Iti asumi un volum de munca mai mare decat poti duce

Te poti insela in privinta persoanelor cu care vei colabora

Trebuie sa investesti mult la inceput, fara garantia ca iti vei recupera banii foarte repede

Cum fiecare decizie gresita poate insemna, atunci cand esti antreprenor, un pas spre faliment, este indicat sa stii din prima zi cum trebuie sa te organizezi ca sa nu ajungi intr-o astfel de postura.Prima tentatie pe care o vei avea in clipa in care iti vei incepe activitatea ca independent va fi sa accepti orice oportunitate se iveste, din simplul motiv ca ai nevoie de infuzie de capital in firma ta si, desigur, de un portofoliu cat mai solid ca sa poti atrage mai multi clienti mai departe.Asa cum o firma trebuie sa isi selecteze cu mare atentie colaboratorii, si tu trebuie sa fii atent in clipa in care semnezi un angajament. Poti apela, inainte de toate, la servicii specializate in depistarea firmelor rau platnice de pe piata. In acest fel vei putea afla daca exista riscuri la care iti poti expune afacerea prin asocierea cu o firma care nu obisnuieste sa plateasca la timp.Gandeste-te doar ca fiecare luna de intarziere poate insemna pentru tine un pas mai aproape de incheierea activitatii din lipsa de fonduri, iar acest lucru nu ti-l poti permite.Tocmai din nevoia de a avea un portofoliu mai stufos, exista riscul ca la inceputul activitatii tale sa iti asumi un volum de munca prea mare si chiar proiecte prea mari ca sa le poti duce pe toate in paralel.Intentiile tale bune sunt apreciate doar pana in punctul in care reusesti sa si livrezi mai departe rezultate pe masura asteptarilor. Scuzele si erorile vor fi interpretate de cei mai multi clienti drept semne ca nu te pricepi si ca nu esti foarte serios. Daca accepti mai multe proiecte, trebuie sa iti extinzi echipa, iar astfel trecem la punctul urmator.Foarte multe firme care se afla la inceput de drum aleg sa lucreze in faza initiala cu persoane cunoscute si apropiate. Desi nivelul de incredere in ele poate fi mare, calitatea muncii poate avea de suferit.Este indicat de cele mai multe ori sa eviti sa lucrezi la inceput cu prietenii cei mai buni, in special daca ei au rolul de angajati. Selecteaza-ti colaboratorii din firma plecand de la rezultatele concrete din trecut si proiectele pe care le-au dezvoltat, nu pe baza de relatie de prietenie.Orice start in antreprenoriat este o investitie, iar ideea de profit in cele mai multe cazuri este doar un plan pe termen mediu. Fie ca incepi printr-un credit acordat IMM-urilor, fie ca ai propriile resurse adunate in timp sau un asociat dispus sa investeasca in ideea ta, planul de afaceri trebuie sa se concentreze initial pe o organizare corecta si logica a firmei, atragerea unor clienti siguri si apoi recuperarea rapida a investitiei. Profitul este un rezultat la care vei ajunge in clipa in care toate aceste lucruri vor functiona corect.