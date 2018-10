CEO City Grill, cu afaceri de 35 de milioane de euro in 2018: Clientul este cel care conduce afacerea #Interviu

Daniel Mischie

As vrea sa ne intoarcem putin in timp, la inceputurile City Grill. Ne reamintiti cand si cum a inceput acest proiect, astfel incat sa putem face o comparatie cu ceea ce este el astazi?

Observam o tendinta catre locuri cu istorie si cu un nume in Bucuresti, atunci cand va alegeti restaurantele. Spuneti-ne cateva lucruri despre aceasta strategie si despre motivatia de a investi in astfel de localuri.

Si totusi, tineti pasul cu tehnologia chiar mai rapid decat o multime de alte branduri din Bucuresti. Ce v-a inspirat? De unde porneste acest impuls spre tehnologizare si ce rezultate aduce el?

V-ati propus o investitie de 4,5 milioane de euro in 2018. Ati inceput cu reamenajarea restaurantului Pescarus, ati continuat cu restaurantul Hanu' Berarilor - Casa Soare. Ce mai urmeaza?

2017 a fost un an in care economia Romaniei si-a turat motoarele, iar 2018 ne-a adus inflatie record raportat la alte tari din Europa. Cum s-au resimtit aceste aspecte pe piata pe care activati?

Cum sunt, de fapt, romanii care iau masa la restaurant, in 2018? Ce obiceiuri si ce preferinte ati observat? Cat cheltuiesc si cat de des iau masa la restaurant?

Ati inregistrat in primele sase luni ale 2018 o cifra de afaceri de 81 milioane lei, in crestere cu 15% fata de aceeasi perioada a anului anterior. Care este "reteta" cresterii, in domeniul in care activati?

Ce cifra de afaceri estimati pentru intreg anul 2018?

Ce alte planuri aveti pentru City Grill?

Grupul poarta numele City Grill si a luat nastere in urma cu 14 ani cu o cladire boema din Bulevardul Primaverii, iar astazi, pe langa cladiri istorice si gusturi deosebite, le propune romanilor primul restaurant dotat cu tehnologii de ultima ora: Meniul este pe tableta, iar clientii selecteaza preparatele pe care vor sa le consume si plaseaza comanda direct catre bucatarie.Despre povestea acestui business de renume in Bucuresti, in care convietuiesc atat de armonios si fructuos istoria si tehnologia, vorbeste Daniel Mischie, CEO City Grill, intr-un interviu acordat Business24.Povestea grupului City Grill a inceput in urma cu 14 ani, cu un prim restaurant, in Bd. Primaverii. Este un restaurant care exista si astazi si ne este foarte drag, pentru ca ne starneste amintiri si ramane o destinatie de suflet pentru noi, pentru echipa cu care am plecat la drum.Impreuna cu Dragos Petrescu am deschis primul restaurant City Grill, dupa iesirea sa dintr-un parteneriat tot in domeniul HoReCa,Ceea ce isi dorea Dragos, si a devenit intre timp provocarea noastra a tuturor, era sa punem bazele unor restaurante in care oamenii sa manance bine. Avem acelasi principiu si azi: mancare gustoasa, portie suficienta la un pret accesibil. Accent pe raportul cantitate&calitate-pret. Sa dezvoltam restaurante cu mancare gustoasa, sanatoasa, cu ingrediente de calitate si servicii excelente. Acestea lipseau din peisajului culinar din Bucuresti.Aveai putine locuri in care sa mananci un pranz gustos, iar bucurestenii incepeau sa isi doreasca sa manance bine.Da, avem in portofoliu cateva locuri cu o istorie deosebita. Este o provocare sa readucem un loc cu istorie in atentia publicului, iar atmosfera acestor locuri este una care cantareste mult in experienta totala a clientilor.Potentialul turistic al acestor locuri este de asemenea ridicat, ceea ce aduce un trafic suplimentar fata de un restaurant amplasat intr-o cladire mai putin cunoscuta.Investitiile in amenajare in astfel de spatii sunt mai mari, insa din experienta noastra, marketate corect, aceste locuri devin adevarate destinatii gastronomice.Modelul nostru de business are pe langa experienta gastronomica pe care o oferim clientului si o componenta arhitecturala, istorica. Ne modelam afacerea dupa locatia pe care o avem.Hanu' Berarilor Casa Soare, unde avem o investitie in curs in valoare de 1.5 milioane de euro, este un monument istoric clasa A, aceeasi clasa ca Arcul de Triumf, de aceea orice lucrari de constructie sau amenajare pe care le desfasuram la acest restaurant poarta o responsabilitate suplimentara.Fluxul de turisti straini atrasi de acest restaurant este in crestere si ne asteptam ca in cativa ani, Hanu' Berarilor sa fie la fel de popular cum este astazi Caru' cu Bere.Prin aceasta investitie, obiectivul nostru este ca Hanu' Berarilor sa poata acomoda evenimente de dimensiuni mari, iar spatiul din crama, ocupat momentan cu bucataria, sa devina spatiu disponibil pentru clientiTraim niste vremuri in care tehnologia schimba viata si comportamentul de consum al oamenilor in fiecare zi. Daca vrei sa rezisti, trebuie sa tii pasul, dar daca vrei sa excelezi, trebuie sa fii deschizator de drumuri, sa inovezi si sa fii indraznet.Probabil ca impulsul vine din viziunea antreprenoriala.Ne place sa punem tehnologia in slujba noastra si mai ales a clientilor nostri, de aceea in ceea ce priveste tehnologia abordam fiecare idee ca intr-un brainstorming.Nu exista idee proasta. Poate sunt idei nepotrivite pentru momentul lor, sau nu se potrivesc in forma initiala. Dar se noteaza, se analizeaza, se dezvolta.Rezultatele apar mai devreme sau mai tarziu. La cat de repede se misca si apar inovatii in domeniul tehnologiei, as spune ca pe acest segment rezultatele apar repede.De exemplu, aplicatia de fidelizare Out4Food este cel mai performant proiect de fidelizare din HoReCa din Romania. 45% dintre veniturile Grupului City Grill trec prin aplicatie, iar retentia in aplicatie se situeaza la 99.56%.Suntem cel mai digitalizat brand din HORECA din Romania, folosim cateva aplicatii si sisteme care ne eficientizeaza comenzile, relatia cu clientii si operatiunile in general:este aplicatia de fidelizare a Grupului City Grill, prin care clientii acumuleaza 10% din valoarea notei de plata sub forma de puncte, pe care le pot utiliza apoi in oricare dintre restaurantele City Grill., direct in bucatarie, pe care am implementat-o ca pilot intr-unul dintre restaurantele City Grill. La City Grill Baneasa, clientii pot plasa comanda fara interventia ospatarului. Meniul este pe tableta, iar clientii selecteaza preparatele pe care vor sa le consume s plaseaza comanda direct catre bucatarie.- sistem de eficientizare a operatiunilor din bucatarie (Kitchen Display System).- sistemul de preluare a comenzilor de catre ospatari, prin tableta -care eficientizeaza fluxul si viteza de plasare a comenzii catre bucatarie si reduce eroarea umana.- ERPSunt multe investitii operationale pe care le demaram, dar si cele in dezvoltarea echipei, prin Academia City Grill, sau cele permanente in tehnologie, pentru actualizarea aplicatiilor, pentru integrarea sistemelor de comenzi.Investitiile noastre au fost influentate puternic de situatia fortei de minca, situatie care si-a pus o amprenta puternica asupra industrie noastre.Din perspectiva economica, Romania este taram al paradoxurilor. Pe de-o parte vedem cresteri ale multor afaceri, in multe domenii, inclusiv in HoReCa, pe de alta parte asistam la cea mai mare depopulare a unei tari europene.Pe de-o parte vedem aviditate pentru consum, pe de alta parte lipsa de predictibilitate macroeconomica te impiedica sa poti planifica pe termen lung.Romania este un paradis fiscal. Cu taxe extrem de joase, care ajuta afacerile noastre.Suntem intr-o perioada in care afacerile noastre au oportunitati pe care nu le pot fructifica datorita lipsei sau slabei pregatiri a fortei de munca.Avem nevoie de o legislatie puternica care sa creasca retentia romanilor in tara si de una care sa creeze conditii cel putin egale intre muncitorii romani si cei non EU.Din perspectiva preferintelor clientilor, industria restaurantelor se aliniaza altor tari. Domina preferinta pentru mancarea traditionala si pentru bucataria italiana.Din fericire pentru Grupul City Grill, noi activam exact pe aceste doua segmente, iar studiile de piata indica faptul ca ne-am orientat unde trebuie.Apoi, ca si in alte culturi, exista o afinitate a publicului pentru spatiile cu poveste, cu atmosfera si care creeaza o stare de bine.Exista de asemenea preocupare in crestere pentru un stil de viata sanatos, ceea ce pune o presiune pozitiva pe folosirea ingredientelor de buna calitate.Este imbucurator sa descoperim ca publicul este din ce in ce mai informat si mai atent la ce alege sa manance.Piata a devenit mai corecta in ultimii ani, au scazut mult evaziunea fiscala si alte practici neloiale.Istoria noastra a avut la baza ideea de a oferi clientilor un loc potrivit pentru a invita un partener de afaceri la masa, de a crea un loc de relaxare necesar in pauza de masa, cu familia sau cu prietenii.Ne-am adresat intotdeauna clientului urban care obisnuieste sa-si petreaca timpul liber in oras si sa-si stabileasca inalnirile business sau personale la o cafea.Meniurile din restaurante sunt intotdeauna accesibile si variate, cu specific romanesc si international, iar serviciile si atmosfera din restaurante trebuie sa fie la cele mai inalte standarde.In prezent, specialitatile care se gasesc in restaurantele noastre sunt rezultatul muncii proaspetilor chefi, iar fiecare farfurie ajunsa pe masa clientilor demonstreaza acest aspect.In continuare, ne pastram apetitul pentru preparate delicioase si dorim sa fim deschisi tuturor categoriilor, de la pensionari si studenti pana la oameni de afaceri.Suntem in permanenta comunicare cu clientii nostri. Ei ne ofera feedback permanent. City Grill este o companie in care clientul este cel care conduce afacerea. Suntem in permanenta miscare. Avem zilnic peste 12.000 clienti. Iar in aplicatia Out4Food clientii au o retentie de 99.56%..Vom avea o crestere de 12-15% y-o-y, pana la aproape 35 milioane euro.Momentan restaurantele Grupului City Grill sunt toate situate in Bucuresti. Ne dorim sa deschidem restaurante in afara Capitalei, in orase precum Timisoara, Cluj -Napoca, Brasov, Iasi, Constanta sau Oradea.Pe termen lung, vrem sa devenim un grup regional si sa deschidem si in afara tarii. Insa cei 14 ani ai Grupului City Grill ne-au invatat ca dezvoltarea trebuie facuta strategic, cu pasi fermi si asumati, deci nu ne grabim.Incercam sa patrundem in orasele importante ale tarii. Pentru acest lucru cautam proprietari de restaurante care vor sa se asocieze cu noi, care vor sa vina cu restaurantul lor in grupul CG si sa activeze sub unul din brandurile noastre.Si in Bucuresti procesul de dezvoltare continua. Atat prin preluarea unor restaurante existente, functionale sau nu, cat si prin investitii in spatii.