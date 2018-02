Chocolissimo vinde ciocolata belgiana in valoare de 1,2 milioane de lei in primele trei luni ale anului, dublu fata de aceeasi perioada din 2017

Dinamica pozitiva se datoreaza cresterii notorietatii branduluiin Romania, unde este prezent din 2015, si dezvoltarii unei colectii de produse de Primavara dedicate exclusiv pietei locale.Prin colectia de Primavara brandul vizeaza in special segmentul de comenzi corporate, care aduce 80% din vanzarile inregistrate in aceasta perioada, dar si comenzi individuale de cadouri de primavara din ciocolata."Romania este singura tara din grup care sarbatoreste "Martisorul" si datorita cresterii vanzarilor de produse specifice in aceasta perioada inregistrate in cursul anilor trecuti, am reusit sa obtinem dezvoltare de produse specifice si productie dedicata a acestor produse pentru piata din Romania", a declarat, compania cea care detine brandul Chocolissimo pe piata locala.Cele mai vandute produse din portofoliul de ciocolata Chocolissimo sunt figurinele personalizate, produse pentru segmentul corporate, si respectiv chocotelegramele, mesajele cu litere din ciocolata, alese in special de clientii individuali care comanda online."Clientii nostri corporate, fie ei specialisti de marketing, oameni de HR sau achizitori, cauta produse care sa comunice intr-un mod elegant brandul. Majoritatea se feresc de clasicele cosuri cadou, de aranjamentele de sezon sau de balotini cu praline, in cazul ciocolatei. Gradul ridicat de personalizare a produselor noastre permite o abordare creativa a ideii de cadou de business, indiferent de ocazie. Cele mai frecvente cereri pe care le primim de la clientii corporate se refera la realizarea unor forme customizate din ciocolata.Majoritatea isi doresc sa producem logo-ul companiei din ciocolata sau, in cazul in care au elemente fizice reprezentative, sa le realizam din ciocolata. In ultimii trei ani am avut comenzi de la peste 200 de companii, pentru care am realizat din ciocolata camioane de ciment, masini de transport, laptopuri, telefoane, aeronave sau chiar arme", a adaugta Aura Oprea.Telegramele din ciocolata sunt cele mai vandute produse online, iar valoarea medie a unei comenzi inregistrate pe Chocolissimo.ro este 150 lei."Telegramele din ciocolata sunt vedetele absolute in comenzile online, in special in perioadele de cadouri. De Valentine's Day, 1 - 8 Martie sau de Paste, clientii aleg sa isi transmita sentimentele si urarile intr-o forma dulce, prin mesaje din ciocolata", completeaza Aura Oprea.Primul trimestru al anului reprezinta 30% din vanzarile anuale ale brandului. In 2017, Chocolissimo a avut vanzari de 2,3 milioane de lei, iar pentru anul in curs estimeaza o crestere de 50%, pana la 3,5 milioane de lei.Povestea Chocolissimo este strans legata de pasiunea pentru ciocolata prin explorarea traditiilor vechi de secole, de productie a ciocolatei veritabile belgiene.Colectiile au la baza ciocolata belgiana premium, cele mai bune si aromate ingrediente naturale, dar si o deosebita atentie la detalii pentru crearea de produse din ciocolata remarcabile si memorabile.Chocolissimo a luat fiinta in anul 2004 in Polonia, apartinand grupului MM Brown. Astazi compania opereaza in mai multe tari europene ca producator si distribuitor de produse din ciocolata de nisa.Produsele Chocolissimo sunt create in ciocolaterii traditionale din Franta, Belgia, Germania, Tarile de Jos, Elvetia si chiar Madagascar si Australia, de maestri ciocolatieri cu experienta, dupa retete traditionale bine pastrate.Din 2015 Chocolissimo a intrat si pe piata din Romania, oferind peste 300 de tipuri de produse din ciocolata, realizate manual in ateliere traditionale: praline, ciocolata de baut, fondue de ciocolata, trufe si fructe in ciocolata.Fiecare produs Chocolissimo este placere pura, servita cu emotii sincere si senzatii puternice.