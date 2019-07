Ciprian Ciceu, co-fondator BeTrader Academy Romania: Tranzactionez mai mult decat investesc si imi place sa o fac in FUTURES

Buy Low - Sell high

Bursa, in sine, nu reprezinta un spatiu sau un loc definit ci mai degraba o retea electronica care permite executarea rapida a tranzactiilor. Pentru urmarirea evolutiei actiunilor cotate se tine cont de indici bursieri, caz in care se poate mentiona ca bursa este in crestere sau in scadere. Alaturi de banci, asigurari si pensii private, circuit prin care se finanteaza investitiile dintr-o economie, piata de capital devine o componenta esentiala a sectorului financiar.Cred ca fiecare dintre noi suntem preocupati de economisirea inteligenta si, mergand un pic mai aplicat, de investitiile ce ne pot oferi o securitate materiala pe termen indelungat. Spre deosebire de investitiile in proprietati, care nu vor fi atat de usor de vandut, actiunile la bursa au nevoie uneori de doar cateva secunde pentru a fi tranzactionate. Pentru a incepe ai nevoie de un portofoliu de actiuni cu investitii in cat mai multe sectoare. Cu cat portofoliul este mai divesificat si echilibrat, cu atat minimizezi eventualele pierderi.In general, pentru a investi ai nevoie de un intermediar, asta daca nu ai suficiente notiuni pentru a-ti gestiona singur portofoliul. Actiunea este o particica din capitalul unei companii, iar a detine una sau mai multe actiuni intr-o companie, iti va da calitatea de actionar. Ca investitor in acea companie ai dreptul la o parte din viitoarele castiguri ale firmei. Acestea vor fi sub forma de dividende sau alte beneficii, precum dreptul sa votezi la adunarile generale ale actionarilor. Profitul vine ori din dividende, ori din diferenta de pret intre cumpararea si vanzarea acestora. Ideea principala consta in identificarea stocurile de calitate, a fundamentelor pietei, stabilirea de obiective si a invata cum sa obtii castiguri de capital.Pietele financiare sunt mai scumpe decat in urma cu un deceniu iar indicii au crescut odata cu politicile ultra-acomodative ale bancilor centrale. Acest lucru inseamna este nevoie de o mai mare selectivitate in achizitionarea de actiuni. Se cumpara rar la cel mai mic pret, iar urmatorul pas este acela de a gasi momentul potrivit pentru a cumpara. Aceasta problema de sincronizare este delicata si necesita destula maiestrie.Cand omul de rand se gandeste la bursa, face asocierea ineluctabil cu proiectia data de filme ca Lupul de pe Wall-Street sau Billions. Pare sa fie o lume in care doar cei super bogati au acces si doar costumele impecabile ii fac demni de agenti ai bursei.Piata de valori ofera nenumarate posibilitati de investiti, insa cand vine vorba de a face o alegere potrivita, de a cumpara un stoc si a-l vinde, multi apeleaza la un agent experimentat. Primul pas este stabilirea valorii pe care doresti sa o investesti in portofoliu pentru calitatile sale: o pozitie intr-o piata in crestere, perspective atractive de crestere, politica de dividende sau chiar un interes speculativ. In permanenta trebuie avut in minte catalizatorul sau catalizatorii care vor dirija pretul actiunilor. In mod ideal, trebuie sa cumperi o valoare de siguranta cu multiplii de evaluare care nu sunt prea mari., un roman mandru ca este roman, a plecat inca de copil alaturi de familie in Belgia, construind afaceri prospere in domeniul ospitalitatii. Au adus pe meleagurile belgiene arome romanesti si au facut cunoscute traditiile maramuresene. Pasionat de investitiile la bursa, s-a reintors in Romania pentru a face cunoscute valorile uneia dintre cele mai prestigioase academii de trading din Europa, cu sedii in Bruxelles si Londra. Ciprian, ofera in cadrul BeTrader Academy Romania , cursuri de tranzactionare la bursa, inclusiv o metoda noua pe piata romaneasca despre care va vorbi mai jos.In ce consta inovatia cursurilor din cadrul academiei BeTrader Romania?Cursurile despre OPTIONS si FUTURES ale academiei BeTrader sunt nepretuite din nenumarate puncte de vedere: experienta si rezultatele concrete in tranzactii ale profesorilor, explicatii detaliate ale tranzactiilor in OPTIONS, metode concrete si probate de tranzactii cu OPTIONS si FUTURES iar mai presus de tot inovatia consta ca suntem singurii pe piata din Romania care predam aceste cursuri in OPTIONS si avem posibilitatea sa livram o diploma cu calificare VTCT de gradul 5 recunoscuta in intraga Europa.Se spune ca vara nu este sezonul stocurilor. De-a lungul istoriei s-au intamplat mai multe evenimente care au dus la stagnarea pietelor. Ce parere ai despre acest fapt?este adevarat ca vara volatiliatea pietei este mai mica, trendul pietei este aproape fix vreo 5-7 saptamani, pentru ca o mare parte din intervenantii pietei nu sunt prezenti, iar asta te poate bloca la un anumit nivel al pretului si pentru cateva ore in anumite tranzactii pentru ca graficele nu se misca, totul e foarte robotizat... iar uneori dintr-odata pretul isi schimba tendinta fara un motiv anume... Intalnim acest fenomen si in decembrie in pragul sarbatorilor de iarna.Ce vor invata cursantii si cat de bine pregatiti vor fi la sfarsitul cursului? Vor putea deja sa faca tranzactii?Cursantii vor invata metodele de tranzactionare cu OPTIONS si FUTURES, iar la sfarsitul cursurilor mai este o perioada de practica in care cursatii vor face tranzactii pe conturi DEMO pentru a stabilii nivelul lor. in urma rezulatelor optinute pe platformele Demo, li se va oferii sansa sa tranzactioneze si pe platforme cu bani reali.Cand cineva alege sa investeasca cum va stii sa aleaga cel mai potrivit portofoliu?Nu stiu daca exista un portofoliu "perfect" dar ce e sigur e ca in momentul in care ne decidem sa investim intr-un anumit activ sau actiune, trebuie sa cunoastem aproape totul despre el/ea, sa ne alegem perioada in care dorim sa avem acesti bani blocati si rentabilitatea pe care dorim sa o obtinem in urma investitiei. Eu personal va recomand sa investiti banii intr-un curs care sa va invete sa tranzactionati mai multe produse financiare, sa puteti sa castigati bani si cand actiunea urca si cand scade, in loc sa va creati un portofoliu si sa asteptati ca la acesta sa-i creasca valoare, investitiile in actiuni pentru a devenii profitabile, poate dura si ani buni.Exista doua posibilitati. Prima, daca dorim sa economisim, depunem o anumita suma la banca si vom sti ca va fi mereu acolo, neatinsa. O a doua ar fi sa ii investim. Principiul de baza al investitiei este sa generezi venituri suficiente pentru a contracara efectele inflatiei si pentru a mari capitalul disponibil. Scopul investitiei este de a plasa banii intr-un activ financiar care va genera venituri sau castiguri in valoare sau ambele. Daca totul merge bine, atunci putem vinde acel activ la un pret mai mare dupa o anumita perioada de timp. Acestea sunt motivele pentru care oamenii aleg sa investeasca sau poti exemplifica si altele?Acestea sunt doar posibilitatile pe care majoritatea oamenior le cunosc in prezent. In momentul in care decizi sa te lansezi in lumea bursei vei descoperi ca exista posibilitati de investitii cu o rentabilitate mult mai mare decat cea pe care le ofer bancile sau actiunile. Iar aceste posibilitati le predam noi la BeTrader Academy.Care sunt in opinia ta cei mai mari actori in domeniul investitiilor financiare?Personal il apreciez pe Warren Buffet (platforma pe care tranzactionam la academie este detinuta de societatea sa) si Jeff Bezos de asemenea. Este foarte motivant pentru mine faptul ca in mare parte averile lor au fost create intr-o singura generatie (nu este acelasi lucru pentru dinastiile cunoscute: Rothchild, Rockefeller etc.) de asemenea mari actori in domeniul investitiilor financiare sunt si Peter Lynch, Bill Gross, Henry Kravis, George Soros... si mai recent si mai cu rezonanta pentru toti sunt Elon Musk, Bill Gates.. etc.Care sunt criteriile dupa care ar trebui sa se ghideze un viitor investitor?Criteriile consta intr-o selectie buna a actiunilor bazate pe valoare si un calcul precis pe termen scurt sau lung al rentabiliatii.Care este filosofia ta de a investi? Ce gen de situatii te atrag?E simplu: "Buy Low - Sell high". Ma cosider un NEWS TRADER, ma atrag situatiile in care in urma anumitor stiri imi fac o idee rapida despre tendinta pe care o va lua piata si atunci daca sunt la birou intru in tranzactie.In ce iti place sa investesti cel mai adesea?Deocamdata pot spune ca tranzactionez mai mult decat investesc si imi place sa o fac in FUTURES pe 4 piete diferite: DAX (bursa din Frankfurt), EUROSTOXX50, S&P500 (USA) si BOUND (piata obligatiunilor germane), iar pentru a ma "asigura", tranzactionez OPTIONS.Stiu ca premergator cursurilor organizezi seminarii pentru cei ce doresc sa se familiarizeze cu notiunile de trading. Ce informatii vor afla participantii inca din cadrul seminariului?Pe langa informatiile complete despre academie vor invata un rezumat al istoriei bursei mondiale, o introducere in lumea tranzactiilor cu OPTIONS si FUTURES, deasemenea ii vom sfatui cum sa aleaga corect intre diversele platforme de tranzactionare pe care le gasesc online, de pe ce site-uri sa se informeze, si ce metode de tranzactii pot avea succes pentru un incepator.Tranzactiile cu contracte futures si optiuni ajuta traderii sa diversifice riscul si sa profite de miscarile pietei. Daca doresti sa afli mai multe despre tranzactionarea online, ne poti contacta pe pagina de Facebook BeTrader Academy Romania unde se pot achizitiona cursuri despre tranzactionarea online cu Futures, Options sau Cryptomonede.